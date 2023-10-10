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Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Група російських хакерів, відома як Killnet, оголосила про свій намір здійснити атаки на всі системи ізраїльського уряду

Хакерські групи, зокрема пов'язані з Росією, атакують сайти ізраїльського уряду і ЗМІ, об'єднавшись із терористичним угрупованням ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю група російських хакерів, відома як Killnet, оголосила про свій намір здійснити атаки на всі системи ізраїльського уряду за допомогою методу розподілених атак «відмова в обслуговуванні» (DDoS).

Однією з причин цього стало підтримка Ізраїлем України. Пізніше група хакерів Killnet повідомила, що заблокувала доступ до веб-сайтів ізраїльського уряду та агентства безпеки «Шін Бет».

Дані порталу моніторингу check-host.net підтвердили, що в неділю обидва веб-сайти були тимчасово недоступні.

Також хакерська група Anonymous Sudan висловила свою підтримку ХАМАСу і здійснила кібератаку на веб-сайт видання The Jerusalem Post, тимчасово відключивши його в понеділок рано вранці.

У своєму заявленні видання повідомило, що його веб-сайт став об'єктом численних кібератак.

Компанія з кібербезпеки Group IB повідомила про те, що хакерська група, яка називає себе AnonGhost, вдарила по застосунку для мобільних телефонів, який використовується для надсилання ізраїльтянам попереджень про ракетний напад під час конфлікту.

Хакери використали вразливість у застосунку для вбудовування фальшивих сповіщень з такими словами, як «смерть Ізраїлю» і «наближається ядерна бомба», поруч зі свастикою.

«Безліч інших самопроголошених банд хакерів заявили, що вони здійснюють зломи ізраїльської інфраструктури, атакуючи вебсайти, пов'язані з електростанціями і системами оповіщення про ракетний напад», - пише Bloomberg.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Теги: ХАМАС напад військові війна Ізраїль

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