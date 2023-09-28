Військовий літак Росії прилетів у Пхеньян – ЗМІ

Державні ЗМІ Північної Кореї не дали жодної інформації про прибуття цього літака або відвідини будь-якої делегації з Росії

Цього тижня в Пхеньяні відбувся незапланований рейс російського VIP-літака, який зазвичай використовується для перевезення військових делегацій. Це сталося лише кілька днів після завершення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії, де ймовірно обговорювались питання постачання зброї. Про це повідомив агентство Bloomberg.

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За даними FlightRadar24, літак ВПС Росії Іл-62М з бортовим номером RA-86559 вилетів із Москви та прибув у Пхеньян у вівторок вранці. Цей реєстраційний номер свідчить про те, що це той самий літак, який Росія відправила до Північної Кореї у серпні після візиту до Пхеньяну міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Під час цього візиту Кім Чен Ин продемонстрував Шойгу колекцію новітнього озброєння КНДР.

Літак повернувся до Москви через два дні. Державні ЗМІ Північної Кореї не дали жодної інформації про прибуття цього літака або відвідини будь-якої делегації з Росії. Міністерство оборони Росії не відповіло на запити журналістів щодо коментарів, які були надіслані електронною поштою.

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Спеціалізована служба NK News звернула увагу на цей незвичайний рейс із Москви до Пхеньяну та висловила припущення, що «тиша» навколо цього польоту може свідчити про те, що на борту була делегація військових чиновників для проведення перемовин щодо передачі зброї або військових технологій.

Також політ може бути пов'язаний з обговоренням деталей майбутньої поїздки глави МЗС РФ Сергія Лаврова до КНДР у жовтні або відповісти на обіцянку Путіна відвідати Пхеньян у відповідь на візит Кім Чен Ина.

Північна Корея майже повністю заблокувала міжнародне повітряне сполучення після початку пандемії у 2020 році. Прибуття до Москви двох рейсів менше ніж за два місяці підкреслює наближення між КНДР та РФ на тлі зміцнення альянсу США-Японія-Південна Корея та санкцій, які запровадили західні країни проти Росії.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

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До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Як відомо, Російська Федерація вже тривалий час отримує від Північної Кореї снаряди для ведення бойових дій на території України. Зокрема, країна постачає у РФ 152-мм снаряди та ракети типу «Катюша».

Раніше Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї.

До слова, якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.