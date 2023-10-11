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Чи зможуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль: роз'яснення Саллівана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи зможуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль: роз'яснення Саллівана
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні

У Сполучених Штатів Америки достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає «Голос Америки».

«Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України та підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити», – наголосив Салліван.

Радник з нацбезпеки США також підтвердив, що адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: США війна Україна Ізраїль

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