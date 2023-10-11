Чи зможуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль: роз'яснення Саллівана

Адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні

У Сполучених Штатів Америки достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає «Голос Америки».

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«Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України та підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити», – наголосив Салліван.

Радник з нацбезпеки США також підтвердив, що адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

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Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.