Американці перед виборами зіштовхнулись із незвичною проблемою

Politico: 22 млн американців можуть втратити інтернет перед виборами

Близько 22 млн американців ризикують залишитися без інтернету напередодні виборів, пише Politico. Справа в тому, що федеральному уряду США доведеться завершити Програму доступного зв'язку, що дозволяє покривати витрати на інтернет малозабезпеченим громадянам, якщо конгрес не зможе знайти спосіб її фінансування до весни. Автори матеріалу зазначають, що це може вплинути на підсумки виборів. Багато мешканців можуть сприйняти втрату інтернету як відмову влади допомагати їм у скрутній життєвій ситуації, пише видання.

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Як пише Politico, федеральна субсидія «Програма доступного підключення», яка підтримує широкосмуговий зв’язок для громадян, за прогнозами, закінчиться до квітня. Її спочатку запустили як надзвичайну допомогу у зв’язку з пандемією, підписану колишнім президентом Дональдом Трампом, а пізніше прописану в законі про інфраструктуру під час керування країною Байденом. Це велика федеральна пільга без довгострокового механізму фінансування та чіткого способу оплати в майбутньому. Якщо Конгрес не зможе знайти спосіб профінансувати програму до весни, федеральному уряду доведеться швидко її згорнути. «Невдача також може призвести до політичних наслідків у критичний час напередодні 2024 року, що дасть виборцям у певних штатах привід для розчарування політиками, які у них відбирають допомогу. Федеральна комісія зі зв’язку, яка керує програмою, вважає, що до квітня уже буде позбавлено інтернету понад 3 мільйони осіб», зазначає видання.

Згідно із програмою, споживачі отримують пільгу за оплату Інтернету у $30 на місяць, тож для більшості американців які часто користуються недорогими тарифними планами Інтернету – це повністю покриває витрати і часто означає безкоштовний Інтернет.

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Нагадаємо, поки що фаворитом президентських перегонів у США є колишній американський лідер Дональд Трамп. За результатами опитування, проведеного серед американців, 38% громадян вважають, що перемогу на виборах 2024 року здобуде саме він. При цьому на підтримку чинного глави держави Джо Байдена висловилися 36% американців. Аналітики впевнені, що майбутній «матч-реванш» між Трампом і Байденом наступного року буде напруженим, оскільки обидва кандидати «обтяжені серйозними вразливістю, які можуть коштувати їм Білого дому».

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». Про це повідомляє CNN.

У позові, поданий ліволіберальною групою Free Speech For People, стверджується, що дії Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під визначення «повстання», а отже, він не може претендувати на державні посади відповідно до розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Але всі суди нижчої інстанції навіть не прийняли позов до розгляду з процедурних причин, вказавши, що законодавство Мічигану не дає місцевим виборним комісіям права забороняти претендентам на посаду президента участь у праймериз.