Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося
фото з відкритих джерел

Зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково

Робота мережі «Київстар» може відновитися протягом доби, а в гіршому випадку – через тиждень. Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів виявилась набагато гіршими, ніж вважалося. Про це повідомили співробітники компанії Кореспондент.net

Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося.

За їхніми словами, хакери «вбили» не тільки Кору – головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях (головні вузли, від яких працюють декілька інших станцій). До прикладу, в Київській області знаходиться орієнтовно 1500 базових станцій, з них 150-200 – це транзитні.

«Якщо прийдеться їх переключати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти мінімум тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз’їхались на декілька таких станцій. Але ми надіємось, що вдасться скоро підняти Кору, тому зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково», – розповів один із інженерів компанії.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

Читайте також: 

Збій у роботі «Київстару»: інструкція, як залишатися зі зв'язком та інтернетом

Теги: інтернет робота Київстар Олександр Комаров застосунок мобільний зв’язок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався збій
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
Сьогодні, 08:00
Серед трендових запитів українців у 2023 році – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС»
Google показав найпопулярніші запити українських користувачів у 2023 році
Вчора, 18:10
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Асамблея Міжнародної морської організації підтримала Україну
4 грудня, 22:49
Українці шукають і знаходять роботу у Чехії
Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України
30 листопада, 08:48
Зеленський подякував військовим та вручив нагороди
Зеленський приїхав на Одещину та зробив заяву щодо захисту регіону
29 листопада, 12:09
Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)
Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)
23 листопада, 16:51
Таким чином міністерство намагатиметься зберегти колективи в умовах об'єднання вишів
Міносвіти планує зменшити навантаження на викладачів
21 листопада, 09:13
Популярною серед українців є робота на м'ясокомбінатах у Нідерландах
Пошук роботи у Нідерландах: які важливі нюанси слід врахувати українцям
20 листопада, 08:20
У травні Amazon почала вимагати, щоб співробітники працювали в офісах принаймні три дні на тиждень
Amazon приводить до тями працівників, які розучилися ходити в офіс
17 листопада, 18:27

Події в Україні

Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
ЗСУ відбили майже 40 атак ворога на Авдіївському напрямку
ЗСУ відбили майже 40 атак ворога на Авдіївському напрямку
Білий дім назвав втрати окупантів під Авдіївкою за останні два місяці
Білий дім назвав втрати окупантів під Авдіївкою за останні два місяці
Залужний та Умєров відвідали улюбленого генерала Зеленського (фото)
Залужний та Умєров відвідали улюбленого генерала Зеленського (фото)
Удар по Херсону: влада показала насідки влучання в освітній заклад
Удар по Херсону: влада показала насідки влучання в освітній заклад
У Дніпрі може з’явитися сквер на честь Героя України Да Вінчі
У Дніпрі може з’явитися сквер на честь Героя України Да Вінчі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
15K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
9414
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
9389
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
8839
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8559
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу

Новини

Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua