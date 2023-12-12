Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни

Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося

Зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково

Робота мережі «Київстар» може відновитися протягом доби, а в гіршому випадку – через тиждень. Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів виявилась набагато гіршими, ніж вважалося. Про це повідомили співробітники компанії Кореспондент.net

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів «Київстар» виявилась набагато гіршими ніж вважалося.

За їхніми словами, хакери «вбили» не тільки Кору – головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях (головні вузли, від яких працюють декілька інших станцій). До прикладу, в Київській області знаходиться орієнтовно 1500 базових станцій, з них 150-200 – це транзитні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо прийдеться їх переключати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти мінімум тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз’їхались на декілька таких станцій. Але ми надіємось, що вдасться скоро підняти Кору, тому зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково», – розповів один із інженерів компанії.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

Читайте також:

Збій у роботі «Київстару»: інструкція, як залишатися зі зв'язком та інтернетом