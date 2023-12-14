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Конгрес США зробив «подарунок» Путіну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну
Палата представників завершила свою роботу без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Конгрес пішов на канікули без ухвалення допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

«Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Однак спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України», – заявила вчора речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

За її словами, такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями Конгресу США спостерігають у Москві, Пекіні та Тегерані. Речниця також наголосила, що республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки США та світу.

Напередодні стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Нагадаємо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Зауважимо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Конгресом США. Глава держави дав зрозуміти, що його країні потрібна військова допомога.

Читайте також: Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування
Теги: США фінансування

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