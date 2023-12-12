Байден назвав Трампа загрозою демократії США

Байден: «Трамп приймає політичне насильство замість того, щоб відкидати його»

Президент США Джо Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп становить загрозу демократії США. Про це пише Reuters.

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«Байден неодноразово намагався використати слова Трампа проти нього як спосіб підвищити власні політичні перспективи, вважаючи Трампа загрозою демократії», – пише видання.

Байден нагадав слова Трампа про те, що він буде диктатором лише протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.

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«Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо цього допустити», – сказав президент США.

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден працював над захистом американської демократії та об’єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих загроз, не згадуючи при цьому Трампа на ім'я.

«Я хочу сказати, що неправильно припиняти дію конституції й зловживати федеральною владою для переслідування критиків і зневажання першої поправки», – додав Ендрю Бейтс під час виступу в ефірі Air Force One.

Зазначимо, вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

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Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням щодо політичних уподобань американців, колишній президент США Дональд Трамп випереджає нинішнього господаря Білого дому, Джо Байдена.

Як повідомлялося, уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО.

До слова, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.