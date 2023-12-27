Верховний суд Мічигану відмовився виключати Трампа з виборів президента США

Суд не розглядав питання, чи справді дії Трампа під час штурму Капітолія можна кваліфікувати як причетність до «повстання»

Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». Про це повідомляє CNN.

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У позові, поданий ліволіберальною групою Free Speech For People, стверджується, що дії Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під визначення «повстання», а отже, він не може претендувати на державні посади відповідно до розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Але всі суди нижчої інстанції навіть не прийняли позов до розгляду з процедурних причин, вказавши, що законодавство Мічигану не дає місцевим виборним комісіям права забороняти претендентам на посаду президента участь у праймериз.

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Суддя Верховного суду Мічигану Елізабет Велч, пояснюючи рішення суду у справі, вказала, що штат не має законодавчого положення, «яке б вимагало від особи, яка претендує на посаду президента США, підтвердити свою юридичну кваліфікацію для обіймання цієї посади».

Відповідно, суди Мічигану не розглядали питання, чи справді дії Трампа під час штурму Капітолія можна кваліфікувати як причетність до «повстання» й чи поширюється на нього дія розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає погрози, що надійшли на адресу суддів Верховного суду, які минулого тижня проголосували за виключення Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року у Колорадо.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році через його роль у подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли на Капітолій у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден.

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