Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах

Найчастіше про притулок у країнах Європи просять громадяни Сирії і Туреччини

У вересні 98 240 громадян країн, які не входять до ЄС, вперше звернулися за міжнародним захистом в якійсь із держав-членів Європейського союзу, що на 10% більше, ніж роком раніше, повідомило статистичне управління ЄС Rurostat. Відповідно до звіту про надання притулку, протягом місяця було зареєстровано 5,2 тис. осіб, які шукають притулку за межами ЄС, які після попередньої відмови подали заявку повторно.

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Як і в попередні місяці, сирійці склали найчисленнішу групу прохачів притулку у вересні (19,2 тис.), за ними йдуть турки (10,2 тис), випереджаючи афганців (9,2 тис.), венесуельців (5,2 тис.) та колумбійців (5,2 тис.). 67% клопотань про надання притулку було подано у чотирьох країнах ЄС: Німеччину (27,8 тис.), Іспанію (13,3 тис.), Францію (13,1 тис.) та Італію (11,9 тис.).

Тільки у вересні у країнах ЄС, у середньому, просили про притулок 219 осіб на один мільйон населення. Найвищий відсоток був в Австрії, де було виявлено 876 заявників на один мільйон жителів, найнижчий – в Угорщині, де цей показник склав 0,3.

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За звітний місяць 4055 несупроводжуваних дорослими неповнолітніх звернулися до влади за міжнародним захистом у державі-члені Європейського союзу, причому більшість із них були сирійцями (1575) та афганцями (980). Більшість із них прибули до Нідерландів (910), Німеччини (775), Австрії (705), Болгарії (490) та Греції (380).

До слова, Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі. Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду.

Законопроєкт встановлює принцип солідарності всіх країн ЄС із тими державами-членами, які зазнають найбільшого міграційного навантаження. Уряди країн, де потік біженців невеликий, тепер будуть зобов'язані обирати між участю у програмі їх перерозподілу та виплатою внесків за відмову це зробити (раніше називали цифри 20 тис. євро за людину). Цей механізм діятиме і у «форс-мажорних обставинах».