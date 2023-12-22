Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
Сирійці склали найчисленнішу групу прохачів притулку у вересні
фото: depositphotos

Найчастіше про притулок у країнах Європи просять громадяни Сирії і Туреччини

У вересні 98 240 громадян країн, які не входять до ЄС, вперше звернулися за міжнародним захистом в якійсь із держав-членів Європейського союзу, що на 10% більше, ніж роком раніше, повідомило статистичне управління ЄС Rurostat. Відповідно до звіту про надання притулку, протягом місяця було зареєстровано 5,2 тис. осіб, які шукають притулку за межами ЄС, які після попередньої відмови подали заявку повторно. 

Як і в попередні місяці, сирійці склали найчисленнішу групу прохачів притулку у вересні (19,2 тис.), за ними йдуть турки (10,2 тис), випереджаючи афганців (9,2 тис.), венесуельців (5,2 тис.) та колумбійців (5,2 тис.). 67% клопотань про надання притулку було подано у чотирьох країнах ЄС: Німеччину (27,8 тис.), Іспанію (13,3 тис.), Францію (13,1 тис.) та Італію (11,9 тис.).

Тільки у вересні у країнах ЄС, у середньому, просили про притулок 219 осіб на один мільйон населення. Найвищий відсоток був в Австрії, де було виявлено 876 заявників на один мільйон жителів, найнижчий – в Угорщині, де цей показник склав 0,3.

За звітний місяць 4055 несупроводжуваних дорослими неповнолітніх звернулися до влади за міжнародним захистом у державі-члені Європейського союзу, причому більшість із них були сирійцями (1575) та афганцями (980). Більшість із них прибули до Нідерландів (910), Німеччини (775), Австрії (705), Болгарії (490) та Греції (380).

До слова, Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі. Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду.

Законопроєкт встановлює принцип солідарності всіх країн ЄС із тими державами-членами, які зазнають найбільшого міграційного навантаження. Уряди країн, де потік біженців невеликий, тепер будуть зобов'язані обирати між участю у програмі їх перерозподілу та виплатою внесків за відмову це зробити (раніше називали цифри 20 тис. євро за людину). Цей механізм діятиме і у «форс-мажорних обставинах».

Читайте також: Греція вирішила розширити права мігрантів, але є умова
Теги: Туреччина біженці мігранти Місяць притулок Європарламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлено блокаду найбільшого на польсько-українському кордоні пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин»
Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
19 грудня, 09:35
На думку Лібанової, для того, аби українці поверталися в Україну потрібно створити безпечні умови, робочі місця з гідною оплатою праці та надати житло
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном
23 листопада, 18:40
У країнах ЄС значно збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
У країнах ЄС значно збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
11 грудня, 07:10
До Латвії продовжують прибувати українські біженці
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
27 листопада, 11:03
Китай та Росія мріють запустити новий космічний проект
Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті
30 листопада, 09:47
Міністр з питань міграції Британії написав листа із претензіями Ріші Сунаку
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
7 грудня, 12:07
Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів
Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів для війни в Україні – ВВС
9 грудня, 17:58
Українці, які тимчасово переїхали до Німеччини, часто мають академічний рівень освіти
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
13 грудня, 16:02
На засіданні Ставки йшлося про виробництво зброї, повідомив Зеленський
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці
16 грудня, 18:58

Соціум

Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
Поліція уточнила кількість жертв масової стрілянини у Празі
Поліція уточнила кількість жертв масової стрілянини у Празі
США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС
США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС
Генерали США і Китаю провели переговори вперше за півтора роки
Генерали США і Китаю провели переговори вперше за півтора роки
Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає
Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає
Журналісти назвали ім'я студента, який влаштував стрілянину у Празі
Журналісти назвали ім'я студента, який влаштував стрілянину у Празі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7066
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
5648
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4135
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
2970
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2862
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2819
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua