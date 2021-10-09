Майя Санду розбушувалась. Чим обернеться арешт генпрокурора для Молдови?

Президентка Майя Санду нейтралізує генпрокурора Александра Стояногло. Якщо він піде в політику, то тепер вже точно гратиме на боці соціалістів Додона

Санду та її партія перемогли, бо обіцяли боротьбу з корупцією. Але генпрокурор не виправдав цих надій...

8 жовтня суд розглянув клопотання про арешт генерального прокурора Молдови Александра Стояногла на 30 діб. Раніше він був затриманий у приміщенні генеральної прокуратури. У підсумку суд призначив місяць домашнього арешту Стояноглу. Про це повідомив кореспондент «Главкома» у Кищиневі.

Протистояння між владою та головним прокурором країни розпочалося не вчора, але сягнуло апогею, коли співробітники Служби безпеки та інформації (SIS) завітали до керівника прокуратури з обшуком. Крісло під Стояноглом хиталося давно, і його звільнення стало ідеєю «фікс» для нової влади відразу, як пропрезидентська коаліція розпочала свою роботу. При цьому самого Стояногла звинувачують у корупції та заангажованості на користь соціалістів, на чолі з одіозним експрезидентом Ігорем Додоном. Подробиці гучного політичного скандалу у сусідній країні – в матеріалі «Главкома».

Вечірні «Маски-шоу»

У вівторок, 5 жовтня, співробітники Служби безпеки та інформації Молдови навідалися у Генеральну прокуратуру з обшуком. Після проведення слідчо-оперативних дій був затриманий генеральний прокурор Александр Стояногло. За деякими даними, була затримана і його дружина, яка на той час також була в приміщенні генпрокуратури. Стояногла затримали перед початком брифінгу, який він анонсував, тому дії спецслужб у генпрокуратурі частково навіть транслювалися онлайн.

Раніше цього дня відбулося засідання Вищої ради прокурорів (ВРП), на якому розглядалася скарга представників пропрезидентської партії «Дія та солідарність» депутата Ліліана Карпа та міністра юстиції Серджиу Литвиненка на Стояногла.

Співробітники спецслужб виводять заарештованого Александра Стояногла із приміщення Генеральної прокуратури Молдови

«Я засуджую дії Стояногла, які можуть містити склад злочину: 1. Зміна законодавчої бази, яка сприяла реалізації схеми відмивання грошей в особливо великих розмірах. У процесі аналізу зміненої законодавчої бази в період з 2010 до 2014 року з метою полегшення відмивання грошей у Республіці Молдова була встановлена фраза, що складається з трьох слів «має дію, яка призупиняє» (...со) Ця фраза дозволила представникам компанії-нерезидентів, рахунки яких були заблоковані рішеннями Служби з запобігання та боротьби із відмивання грошей, розблокувати рахунки й переказати гроші після подачі в банк лише апеляції на рішення про призупинення фінансових операцій», – пояснив Ліліан Карп.

Вище згадане засідання ради прокурорів щодо рішення про відкриття кримінального провадження проти Стояногла відбулося на наступний день після ряду його гучних заяв, що стосувалися листування колишнього головного антикорупційного прокурора Молдови Віорела Мораря. Стояногло стверджував, що ці дані розсекречені в рамках спільного з Europol розслідування. За його словами, Морарь обговорював інформацію закритого характеру із колишнім представником ЄС Молдови Петером Міхалко, а також брав участь у кампанії з дискредитації Стояногла разом із журналістами та рядом впливових неурядових організацій Він також звинуватив Віорела Мораря у тому, що той начебто передавав закриту інформацію радникам пропрезидентської партії «Дія та солідарність».

Генеральний прокурор Александр Стояногло

«Розшифровки, надані Europol, розкривають суть конкурсу на посаду генерального прокурора, організованого «хорошими людьми» (що в перекладі «oameni buni» було одним із політичних гасел пропрезидентської партії «Дія та солідарність» – ред.), показують, як влада бачить діяльність прокуратури, якого генерального прокурора вони хотіли й, найголовніше, чому вони так сильно прагнуть цього крісла. Таким чином, у вересні 2019 року, бувши незаконно відновленим на посаді прокурора у боротьбі з корупцією, Віорел Морарь знаходився в тісному контакті з представниками тодішньої влади, консультувався з ними й надавав їм свої послуги, несумісні зі статусом прокурора», – зазначив Стояногло у своєму виступі.

До слова, риторика проти громадянського суспільства є доволі поширеною у Молдові з боку проросійських партій і, як результат, такі заяви Стояногла спричинили неабиякий скандал у політичних колах, а на підтримку Стояногла вже почалися поодинокі мітинги, як у Кишиневі, так і в Гагаузії, звідки він родом.

«Думаю, це додало йому багато балів в очах лівого електорату. Таким чином Додону (Ігор Додон, колишній президент Молдови, лідер Партії соціалістів – ред.) й іншим лівим партіям буде набагато легше збирати людей на можливі протести на підтримку Стояногла», – відзначив у коментарі «Главкому» політичний коментатор Андрій Андрієвський.

Міністр юстиції Серджиу Литвиненко, коментуючи ці заяви, сказав, що Стояногло «перейшов червоні лінії». Очільник зовнішньополітичного відомства Ніку Попеску також відреагував. Урядовець відзначив, що подібні заяви ставлять під загрозу відносини Молдови з європейськими партнерами.

Кримінальне провадження проти Стояногла відкрили після перших реакцій представників уряду.

Ху із містер Стояногло?

Александр Стояногло родом з автономного округу Гагаузія, був призначений на посаду генпрокурора у 2019 році, пройшовши конкурсний відбір, що проводився вперше. У період з 2009–2010 та 2010–2014 рр. Стояногло був депутатом парламенту від фракції Демократичної партії Молдови. Надалі керівництво Демпартії більше не включало Стояногла у свої списки й у 2015 році він балотувався на місцевих виборах у Гагаузії, як незалежний кандидат.

У різний час був віцеспікером молдавського парламенту, керівником комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку, а також очолював групу дружби між парламентом Республіки Молдова та Державною Думою Російської Федерації.

Після його арешту в Гагаузії розпочалися демонстрації. Сам Стояногло також маніпулював на темі свого походження у відповідь на критику влади, пояснюючи бажання його звільнити спробою дискримінації за етнічною ознакою. Своєю чергою це зіграло свою роль в емоційному сприйнятті ситуації в гагаузькій автономії. Надалі Стояногло лише збільшував градус політичних спекуляцій та вступав у активне політичне протистояння із представниками влади, що навряд чи входило в його посадові обов'язки як очільника правоохоронної структури.

Історія навколо прокурорської посади розпочалася у 2019 році, коли Майя Санду очолювала уряд. Кабмін під її керівництвом призначила коаліція, яку сформував блок ACUM, до якого входила і партія Санду та Партія соціалістів Ігоря Додона. Однак сьогодні політичні сили Санду та Додона є заклятими політичними конкурентами.

Санду критикувала результати конкурсу ще тоді та разом зі своїми однопартійцями звинувачувала Стояногла у зв’язках із соціалістами. Конфлікт навколо призначення генпрокурора фактично коштував тоді Санду прем’єрської посади, але після її перемоги на президентських виборах, питання щодо звільнення Стояногла стало мало не ключовим.

Окрім зв'язків із соціалістами, Стояногла також звинувачують і в тому, що саме завдяки йому опинився на волі бізнесмен В'ячеслав Платон – один із ключових фігурантів справи про фінансові махінації у молдовських банках, відомої як «Крадіжка мільярда», якого спочатку засудили до 18 років тюремного ув'язнення, але потім справа була переглянута й врешті Платон зараз втік у Лондон, де й досі перебуває.

Також, як стверджує депутат партії «Дія та солідарність» Ліліан Короп, за дружиною Стояногло Цвітаною Курдовою закріплені дві українські компанії, які пов’язують з В'ячеславом Платоном, – Verlok Development і Jet Business Limited INC.

«Не думаю, що у Стояногла був постійний зв'язок з Додоном. Так були з якихось причин зам'яті деякі справи, в яких міг би фігурувати Додон та інші лідери соціалістів. Зокрема, резонансна справа «кулька» (звинувачення Ігоря Додона у тому, що він брав хабарі у кульках, про що було опубліковане відео – ред.). Але я не вважаю, що Стояногла можна назвати людиною Додона. Якщо ж говорити ширше, то не можна виключати в майбутньому нового політичного проєкту на чолі зі Стояногло, і цей проєкт цілком може виявитися в особливих відносинах з Москвою», – вважає Андрієвський.

Водночас екссуддя ЄСПЛ від Молдови Станіслав Павловський вважає, що висунуті звинувачення проти генпрокурора видаютьсявиглядають дивними, але насправді матеріали справи можуть містити й іншу інформацію.

Зведення рахунків?

«Політично цю ситуацію вже використовують багато представників опозиції. Швидше за все в найближчий місяць це буде одна з головних тем. До того ж деякі політичні сили можуть навіть тимчасово об'єднатися для того, щоб надати своїм протестам більшої ваги», – додає Андрієвський.

Протистояння між Санду та колишнім президентом Ігорем Додоном довкола призначення генерального прокурора триває ще з 2019 року. Як не дивно це згадувати сьогодні, але тодішню коаліцію формували якраз Санду та Додон. Ще тоді цей політичний союз викликав шквал критики й недовіри та врешті все дійшло до логічного завершення: соціалісти проголосували за вотум недовіри урядові Санду.

Майя Санду у парламенті Республіки Молдова

Цьому передувала суперечка якраз-таки навколо призначення Стояногла генеральним прокурором. Після того, як останній успішно пройшов кваліфікаційний конкурсний відбір, соратниця Санду, тодішня очільниця міністерства юстиції Олеся Стамате оголосила конкурс недійсним. У таких обставинах парламент мав відреагувати протягом трьох днів і врешті Санду це вартувало прем’єрської посади. Але вже після перемоги нова президентка знову взялася за генпрокуратуру.

«Санду та її партія перемогли тільки тому, що обіцяли вести нещадну боротьбу з корупцією. Але так склалося, що Стояногло не виправдав її надій і не запустив у хід багато резонансних справ, до того ж повністю виправдав В'ячеслава Платона, відомого в Молдові бізнесмена з сумнівною репутацією. Чи робив він це з об'єктивних причин або за якимось злим наміром, вже не має великого значення. Важливим є те, що головна передвиборча обіцянка Санду стала неможливою при такому генеральному прокурорі, і, значить, видалення Стояногла, стало лише питанням часу. У цьому випадку все відбулося швидше, ніж багато хто припускав», – вважає Андрієвський.

Станіслав Павловський, своєю чергою, не виключає і політичні мотиви переслідування.

«Щиро хочеться вірити, що Вища Рада Прокурорів і прокурор, який розслідує кримінальну справу, приймаючи свої рішення, ґрунтувалися виключно на правових аргументах і доказах, а не на політичних міркуваннях», – відзначив юрист.

Павловський також відзначив, що справа Стояногла може стати тригером для масових протестів.

«Економічне становище в країні дуже складне, воно наближається до національної катастрофи. І справа пана Стояногла може послужити свого роду тригером, який спровокує хвилю протестів. Особливо в Гагаузії (автономне територіальне утворення на території Молдови – ред.), де пан Стояногло багато років пропрацював прокурором і користується великим авторитетом і симпатією. Щиро хочу вірити, що всі ці протести будуть мати мирний характер, без сльозогінного газу та поліцейських кийків», – додав юрист.

Таким чином у короткостроковій перспективі пропрезидентська партія домоглася свого. Але слід враховувати і готовність Стояногла грати в політичні ігри, про що свідчила його риторика протягом усього конфлікту. Які наслідки це матиме, залежатиме від радикалізації протистояння.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»