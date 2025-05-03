Армія Ізраїлю завдала авіаударів по столиці Сирії

Турецькі винищувачі увійшли до сирійського повітряного простору та випустили попередження ізраїльським літакам

Ізраїль завдав декілька потужних авіаударів по околицях сирійської столиці Дамаска. Як інформує «Главком», про це повідомляють сирійські ЗМІ.

За повідомленням державного агентствоа SANA, внаслідок обстрілів загинула людина. Вибухи також пролунали в районах на північ від столиці та в провінції Хама.

За даними сирійських джерел, ізраїльські військові літаки порушили повітряний простір Сирії над провінціями Хомс, Хама та Латакія.

ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі підтвердив атаку та повідомив, що було уражено військовий об'єкт.

«Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по військовому об’єкту, зенітним гарматам і інфраструктурі ракет класу «земля–повітря» в Сирії. ЦАХАЛ продовжить діяти, якщо буде потрібно, для захисту ізраїльських цивільних», – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що турецькі винищувачі увійшли до сирійського повітряного простору та випустили попередження ізраїльським літакам.

Вони створили перешкоди для подальших ударів, вимагаючи від ізраїльських ВПС залишити сирійське небо.

Нагадаємо, у лютому зраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах на півдні Сирії, серед яких були склади зі зброєю, що становили загрозу.

За інформацією військових, удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя.