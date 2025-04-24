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Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
Башар Асад залишається під захистом Москви
фото із відкритих джерел

В інтерв'ю The New York Times президент Сирії  Ахмед аль-Шара говорив про Асада і роль Росії 

Сирійський лідер Ахмед Аш-Шараа в інтерв'ю виданню The New York Times розповів, що з російською стороною велися переговори щодо видачі колишнього президента і диктатора Башара Асада та Москва відмовила виконати прохання нового уряду. Про це пише «Главком».

Сирійські чиновники в січні звернулися до Кремля з проханням видати Асада як умову збереження російської військової присутності в країні. За словами аш-Шараа, російська влада відхилила це прохання.

«Необхідно взяти ці інтереси до уваги», – пише видання зі слів президента Сирії на перехідний період.

Також Ахмед Аш-Шараа заявив, що Росія протягом багатьох років підтримувала владу Сирії. За словами сирійського лідера, він сподівається на те, що цей союз триватиме й надалі. Глава держави зазначив, що «потрібно враховувати інтереси Москви».

«Росія – постійний член Ради безпеки ООН. Зброя Сирії – повністю російська. І є багато угод про постачання продовольства і енергії, на які Сирія спирається вже багато років», – пояснив аш-Шараа.

Він зазначив, що влада Сирії анулювала минулі угоди про військову присутність з іншими країнами і перебуває в процесі розробки нових.

Будь-які нові угоди мають гарантувати незалежність Сирії та стабільність її безпеки, зазначив аш-Шараа. Крім того, присутність якоїсь країни не повинна створювати загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію, додав лідер країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як саме колишній президент Сирії Башар Асад перед втечею з країни встиг вивезти $500 тис готівкою, цінності, документи, ноутбуки та жорсткі диски із секретною інформацією. 

Теги: переговори Москва Башар Асад росія незалежність Сирія

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