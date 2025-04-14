Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)

Неподалік тунелю військовослужбовці виявили склад зброї

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищили тунель палестинського руху ХАМАС. Тунель завдовжки 1,2 км та глибиною близько 20 м розташовувався на півночі Сектора Гази. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

«Під час операції безпілотник Армії оборони Ізраїлю засік кількох терористів, які встановлюють вибуховий пристрій поруч із військами, завдав по них точний удар і знищив їх», – йдеться у заяві. Неподалік тунелю військовослужбовці виявили склад зброї, де зберігалося близько 20 вибухових пристроїв, а також протитанкові ракети, додали у відомстві.

13 квітня у ЦАХАЛі заявили, що вдарили по лікарні «Аль-Ахлі» на півночі Гази. Там, за даними армії Ізраїлю, розташовувався командний центр ХАМАС. Зазначалося, що перед ударом було вжито заходів щодо пом'якшення збитків для лікарні та цивільних осіб.

Нагадаємо, у суботу, 12 квітня, військові Ізраїлю завершили оточення міста Рафах на півдні Гази.

Оточення міста – це частина план, який передбачає захоплення додаткових районів анклаву. З 18 березня, а саме тоді почалося відновлення операцій, військові попереджали палестинців про евакуацію з міста, змушуючи їх залишати обмежений морем простір.

До слова, увечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази.