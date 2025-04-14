Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
Військові знищили підземний шлях протяжністю 1,2 км
фото із відкритих джерел

Неподалік тунелю військовослужбовці виявили склад зброї

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищили тунель палестинського руху ХАМАС. Тунель завдовжки 1,2 км та глибиною близько 20 м розташовувався на півночі Сектора Гази. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

«Під час операції безпілотник Армії оборони Ізраїлю засік кількох терористів, які встановлюють вибуховий пристрій поруч із військами, завдав по них точний удар і знищив їх», – йдеться у заяві. Неподалік тунелю військовослужбовці виявили склад зброї, де зберігалося близько 20 вибухових пристроїв, а також протитанкові ракети, додали у відомстві.

 13 квітня у ЦАХАЛі заявили, що вдарили по лікарні «Аль-Ахлі» на півночі Гази. Там, за даними армії Ізраїлю, розташовувався командний центр ХАМАС. Зазначалося, що перед ударом було вжито заходів щодо пом'якшення збитків для лікарні та цивільних осіб.

Нагадаємо, у суботу, 12 квітня, військові Ізраїлю завершили оточення міста Рафах на півдні Гази. 

Оточення міста – це частина план, який передбачає захоплення додаткових районів анклаву. З 18 березня, а саме тоді почалося відновлення операцій, військові попереджали палестинців про евакуацію з міста, змушуючи їх залишати обмежений морем простір.

До слова, увечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль військові сектор Гази ХАМАС безпілотник наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави
Зеленський повідомив про успішне випробування нового далекобійного дрона
17 березня, 21:09
Президент заявив, що усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись
«Є питання, які треба вирішувати». Зеленський провів Ставку щодо підготовки військових
24 березня, 21:18
Комбат Роберт Бровді та президент Володимир Зеленський на Донеччині
Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)
22 березня, 12:25
Посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб
Замість служби – робота на СТО. ДБР викрило у Львові керівництво військової частини
28 березня, 18:42
Як повідомлялося, ворог готує наступ на Сумщину
Окупанти у 20 разів збільшили кількість атак дронами по Сумщині
31 березня, 19:39
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
4 квiтня, 05:17
Росіяни активно використовують мотоцикли та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад
Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів
29 березня, 16:22
Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала»
Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»
8 квiтня, 12:27
Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа
Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа
Сьогодні, 06:15

Соціум

Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT
Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
В Росії пролунали вибухи: місто Алексин опинилося під атакою дронів
В Росії пролунали вибухи: місто Алексин опинилося під атакою дронів
ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових
ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових
Чи здатен Трамп бути лідером США: лікар президента показав результати його медогляду
Чи здатен Трамп бути лідером США: лікар президента показав результати його медогляду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
127K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
15K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua