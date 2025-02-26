Ізраїль атакував військові об'єкти на півдні Сирії

Міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Ізраїль не допустить, щоб південь Сирії перетворився на південь Лівану

Удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя

Ізраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах на півдні Сирії, серед яких були склади зі зброєю, що становили загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ.

За інформацією військових, удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя.

«Розташування військових сил у південній частині Сирії загрожує безпеці громадян Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю й надалі вживатиме заходів для усунення будь-якої небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив удари та зазначив, що вони стали відповіддю на зростаючу загрозу у цьому регіоні. Він підкреслив, що Ізраїль не дозволить перетворення південної Сирії на аналог південного Лівану.

Атака відбулася після закликів ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, щодо демілітаризації регіону. Вони також попередили про недопустимість просування сирійської армії у напрямку півдня від Дамаска.

«Безпека наших громадян є пріоритетом. Будь-які спроби сирійських військ чи терористичних угруповань закріпитися в зоні безпеки на півдні Сирії будуть негайно придушені», – заявив Кац.

Раніше ми писали, що угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла загиблих заручників, проте не всі з них відповідали заявленому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Напередодні, 20 лютого, ХАМАС передав тіла чотирьох загиблих заручників – зокрема, 83-річного Одеда Ліфшиця, 32-річної Ширі Бібас та двох її дітей.

Тіла дітей Ширі Бібас ідентифікували, але її тіла серед тих, що передав ХАМАС, не було. Це тіло цілком невідомої людини, заявила ізраїльська сторона, – воно не належить будь-кому із заручників.

«Главком» повідомляв, що напередодні, 20 лютого, у ізраїльському місті Бат-Ям вибухнули три автобуси, причому вибухи сталися з різницею в кілька хвилин.