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ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем
фото: Urich

Перше перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набуло чинності 19 січня після 15 місяців активних бойових дій

ХАМАС більше не погоджуватиметься на часткові домовленості з Ізраїлем. Як інформує «Главком», про це заявив високопоставлений представник угруповання Халіль Аль-Хайя, передає Reuters.

Під час телевізійного звернення, він заявив, що організація наполягає на всеосяжній угоді, яка передбачатиме повне припинення війни в Секторі Гази, обмін усіх ізраїльських заручників на всіх палестинців, ув’язнених в Ізраїлі, а також негайне відновлення зруйнованої інфраструктури Гази.

«Ми не будемо більше брати участь у прийнятті політики, яка дозволяє часткові угоди, що лише прикривають політичні плани уряду Нетаньягу», – заявив Аль-Хайя.

Так, він звинувачує ізраїльське керівництво у використанні перемир’я для досягнення власних цілей, які включають продовження війни, винищення та блокаду палестинського населення.

ХАМАС закликає до «пакетних переговорів» – комплексного діалогу, що включає повне припинення бойових дій, звільнення ув’язнених і гуманітарну відбудову Гази.

Наприкінці березня керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа. 

Нагадаємо, ввечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

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Теги: Ізраїль армія ХАМАС обмін

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