США почали виведення військових із Сирії

Скорочення військ у Сирії перегукується з політикою Трампа в 2018 році

Речник Петагону: скорочення буде «навмисним і заснованим на умовах процесом»

Збройні сили США виводять сотні військ із Сирії, і Пентагон розглядає цю зміну як «консолідацію», яка відображає зміну середовища безпеки в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

«Визнаючи успіх, якого Сполучені Штати досягли проти ІДІЛ, включно з її територіальною поразкою у 2019 році за президента Трампа, сьогодні міністр оборони наказав консолідувати американські сили в Сирії в рамках Об’єднаної об’єднаної оперативно-тактичної групи – операції Inherent Resolve для вибору місць у Сирії», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Парнелл уточнив, що скорочення буде «навмисним і заснованим на умовах процесом» і призведе до зменшення чисельності американських військ у Сирії до менш ніж 1000 осіб у найближчі місяці.

The New York Times повідомила, що США закриють три з восьми передових баз у північно-східній Сирії, включаючи «Грін Віллідж», MSS Euphrates та ще один менший об’єкт. Загалом планується виведення близько 600 військовослужбовців.

Це скорочення перегукується з політикою Трампа в 2018 році, коли він намагався вивести всі сили з Сирії, що спричинило конфлікт з Пентагоном і відставку міністра оборони Джима Меттіса.

Виведення 600 американських військовослужбовців із Сирії призведе до того, що їх наземна чисельність залишиться на тому ж рівні, що й була протягом багатьох років після падіння ІДІЛ у 2019 році. Вашингтон залишив у країні близько 900 військових, щоб утримати групу бойовиків від відновлення, утримати підтримуваних Іраном ополченців і утримати Туреччину від нападу на курдські сили, які Анкара вважає пов’язаними з терористами.

Незважаючи на запевнення Пентагону, що нова чисельність сил дозволить США «підтримувати тиск на ІДІЛ і реагувати на будь-які інші терористичні загрози, які виникають», рішення адміністрації Трампа не позбавлене ризиків, враховуючи зростання нападів на американські бази в минулому році.

ІДІЛ заявила про 294 атаки в Сирії минулого року, порівняно зі 121 у 2023 році, повідомив Times офіційний представник Міноборони.

Нагадаємо, Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16. «За твердженням арабських джерел, Туреччина та Сирія підпишуть угоду про спільну оборону. Згідно з угодою, яку, як очікується, буде підписано найближчим часом, Анкара надасть допомогу Сирії», – йдеться у публікації газети Türkiye.