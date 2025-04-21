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Армія Ізраїлю визнала, що випадково розстріляла авто з рятувальниками в Газі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Армія Ізраїлю визнала, що випадково розстріляла авто з рятувальниками в Газі
У цьому інциденті загинули 15 палестинців, шістьох з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС
скриншот відео: Palestinian Red Crescent/Handout via REUTERS

Один із командирів отримає догану, а заступника командира розвідувального батальйону звільнять з посади

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила результати перевірки інциденту біля міста Рафах у секторі Гази наприкінці березня, коли загинули 15 палестинців, зокрема медики і рятувальники. ЦАХАЛ каже, що все через «оперативне непорозуміння». Як передає «Главком», про це йдеться у заяві армії Ізраїлю. 

Як встановила перевірка, 23 березня в районі Рафаху сталося три випадки стрільби. У першому військові обстріляли автомобіль, ідентифікований як автомобіль ХАМАС.

Приблизно через годину стався другий епізод. Заступник командира розвідувального батальйону «Голані» побачив колону автомобілів, серед яких були швидка й авто пожежників, і вирішив, що це автівки бойовиків ХАМАС, які прибули на допомогу пасажирам першої машини.

Як показало розслідування, «через погану нічну видимість» він не впізнав машини швидкої допомоги та наказав відкрити вогонь. Лише згодом, коли ізраїльські військові підійшли до автівок, зʼясувалося, що це дійсно була рятувальна команда. У цьому інциденті загинули 15 палестинців, шістьох з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС.

Приблизно через 15 хвилин стався третій епізод, коли ізраїльські війська обстріляли палестинську машину ООН.

Експертиза, як повідомляє ЦАХАЛ, не виявила жодних доказів того, що цивільних було страчено, а війська вели невибірковий вогонь.

Також експертиза встановила, що перші два інциденти сталися внаслідок «оперативного непорозуміння» з боку військовослужбовців, які відчували загрозу з боку сил противника. Третій інцидент стався внаслідок «порушення наказу під час бойової ситуації».

За результатами розслідування у ЦАХАЛ вирішили, що командир 14 бригади отримає догану із записом в особовій справі – за його загальну відповідальність за інцидент. Заступника командира розвідувального батальйону «Голані» звільнять з посади.

Наприкінці березня керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа

Нагадаємо, ввечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

18 квітня стало відомо, що ХАМАС більше не погоджуватиметься на часткові домовленості з Ізраїлем.

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Теги: Ізраїль ХАМАС

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