Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію

Нетаньягу став першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну

Причини не було названо, але, ймовірно, це означає, що Трамп намагається уникнути питань від медіа

Пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу скасована. Поки невідомо з чим пов’язане таке рішення. Про це повідомляє Sky News, передає «Главком».

«Дональд Трамп мав провести прес-конференцію з Біньяміном Нетаньягу, прем'єр-міністром Ізраїлю, сьогодні ввечері близько 19:30 ( за місцевим часом - ред.), але ми щойно дізналися з Білого дому, що захід скасовано», – пише видання.

скриншот: Fox News

Зазначається, що причини не було названо, але, ймовірно, це означає, що Трамп намагається уникнути питань від медіа.

Як додає Sky News, Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом, що робить його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Нагадаємо, увечері 6 квітня Бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання.

Однак Єгипет розробляє план відновлення Гази без переселення палестинців із смуги всупереч пропозиції президента США Дональда Трампа щодо «зачистки» території аби США могли взяти її під контроль.

АР з посиланням на єгипетську газету «Аль-Ахрам» пише, що пропозиція передбачає створення «безпечних зон» у Газі, де спочатку зможуть жити палестинці, поки єгипетські та міжнародні будівельні фірми знімуть і відновлять інфраструктуру смуги.