Головна Світ Політика
search button user button menu button

Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
Нетаньягу став першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну
архівне фото: REUTERS/Leah Millis

Причини не було названо, але, ймовірно, це означає, що Трамп намагається уникнути питань від медіа

Пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу скасована. Поки невідомо з чим пов’язане таке рішення. Про це повідомляє Sky News, передає «Главком».

«Дональд Трамп мав провести прес-конференцію з Біньяміном Нетаньягу, прем'єр-міністром Ізраїлю, сьогодні ввечері близько 19:30 ( за місцевим часом - ред.), але ми щойно дізналися з Білого дому, що захід скасовано», – пише видання.

Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію фото 1
скриншот: Fox News

Зазначається, що причини не було названо, але, ймовірно, це означає, що Трамп намагається уникнути питань від медіа.

Як додає Sky News, Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом, що робить його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Нагадаємо, увечері 6 квітня Бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання. 

Однак Єгипет розробляє план відновлення Гази без переселення палестинців із смуги всупереч пропозиції президента США Дональда Трампа щодо «зачистки» території аби США могли взяти її під контроль. 

АР з посиланням на єгипетську газету «Аль-Ахрам» пише, що пропозиція передбачає створення «безпечних зон» у Газі, де спочатку зможуть жити палестинці, поки єгипетські та міжнародні будівельні фірми знімуть і відновлять інфраструктуру смуги.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США заявив, що запроваджені тарифи вже приносять ефект
Мита Трампа: як вдарять по Україні? Думки політиків і експертів
4 квiтня, 17:15
Головні новини ночі проти 4 квітня
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
4 квiтня, 05:51
Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна
Трамп та Стармер провели телефонну розмову: що обговорювали
31 березня, 02:31
На зустрічі президентів був присутній пояс Олександра Усика
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
24 березня, 18:50
За словами речниці Держдепу, зустріч американської та російської сторін відбудеться найближчими днями
Держдеп США повідомив деталі майбутньої зустрічі з росіянами
19 березня, 22:08
Адміністрація Трампа та Міністерство юстиції США не погоджуються з ухвалою
Суд у США зобов’язав поновити тисячі звільнених держслужбовців
14 березня, 07:33
Цього тижня може відбутися довгоочікувана телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо «завершення війни»
Путін не захоче Тема тижня
12 березня, 22:40
Президент США закликав республіканців у Конгресі підтримати законопроєкт
Трамп припустив можливість урядового шатдауну
10 березня, 08:22
США оцінять мирну позицію України на зустрічі в Саудівській Аравії
США перевірять Україну на готовність до миру – Reuters
10 березня, 07:43

Політика

Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
Візит Нетаньягу до Трампа: Білий дім раптово скасував спільну пресконференцію
Іран відхрестився від власної ядерної зброї
Іран відхрестився від власної ядерної зброї
Словацька опозиція розглядає відправку своїх військових до України в разі перемоги на виборах
Словацька опозиція розглядає відправку своїх військових до України в разі перемоги на виборах
Мелоні готує зустріч із Трампом: медіа назвали головну мету
Мелоні готує зустріч із Трампом: медіа назвали головну мету
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
62K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
55K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
46K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
26K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Сьогодні, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Сьогодні, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua