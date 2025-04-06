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Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку
Ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили КАБом по місту

Російські терористи вранці 6 квітня вдарили по Куп'янську. Російські авіабомби поцілити в багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За його словами, російська армія вдарили керованою авіабомбою по Куп'янську. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок.

Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку фото 1

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, на світанку російські війська запустили по столиці балістичні ракети. Відомо про перших постраждалих у Києві.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Медики госпіталізували двох постраждалих.

Також за його словами, пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

Медики та інші служби працюють на місці.

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Теги: обстріл Куп'янськ ворог авіаудар

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