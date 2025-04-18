«Операція Асад»: розсекречено подробиці контрабанди цінностей сирійського диктатора

Стало відомо, як саме Асад вивіз із Сирії $500 тис готівкою та інші цінні речі

Колишній президент Сирії Башар Асад перед втечею з країни встиг вивезти $500 тис готівкою, цінності, документи, ноутбуки та жорсткі диски із секретною інформацією. Як повідомляє «Главком», про це написало агенство Reuters з посиланням на 14 сирійських чиновників, джерело з оточення колишнього лідера, супутникові знімки, дані відстеження польотів та листування до WhatsApp.

Радник Асада з питань економіки Ясар Ібрагім орендував літак Embraer Legacy 600, на якому до Об'єднаних Арабських Еміратів доставили майно, родичів та помічників експрезидента. За 48 годин до падіння режиму Асада джет здійснив чотири перельоти туди та назад.

Речі диктатора були вивезені літаком Reuters

Перші два рейси з Дамаску в аеропорт Аль-Батін до Абу-Дабі відбулися 6 грудня. Тоді Сирію залишили члени сім'ї Асада, які перевозили готівку, а також картини та невеликі скульптури.

Втретє Embraer вилетів із сирійської столиці ввечері 7 грудня, завантажений сумками з готівкою, а також жорсткими дисками та електронними пристроями, що містять фінансові записи, протоколи зустрічей, дані про права власності на компанії та нерухомість, а також відомості про грошові перекази та офшорні рахунки.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, повідомили, що Асад із родиною у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Пізніше стало відомо, що поваленого президента Сирії Башара Асада отруїли у Москві.