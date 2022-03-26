Президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів

Сербія не вводитиме санкції проти Росії

Влада Сербії не приєднується до санкцій Заходу щодо Росії через принцип взаємності, підтримки щодо Косова і договору про постачання газу і досі витримує тиск. Про це заявив сербський президент Олександр Вучич.

У зверненні до громадян президент Вучич повідомив, що влада Сербії підтримала 4 з 13 пунктів резолюції ООН щодо засудження дій РФ в Україні, ті, що не передбачають санкції і не планують відчужувати майно російських компаній у країні. За його словами, криза через війну в Україні драматично відбивається на Сербії, яка опинилася під величезним зовнішньополітичним тиском.

«Якщо навіть відставимо убік емоційну та моральну частину, а мораль важлива у політиці, особливо у відносинах між державами. Не зараз нагадуватиму, хто був на нашому боці, коли нас хотіли проголосити геноцидним народом (вето РФ на резолюцію в Радбезі ООН. – ред.) у 2015 році, хто на нашому боці щоразу, коли говоримо про Косово та Метохію», – заявив президент Сербії.

«Але що робитимемо в Раді безпеки ООН, коли знову виникне питання Косова та Метохії, як захищатимемо нашу конституцію та територіальну цілісність нашої країни? А як і за якою ціною отримаємо газ, як скажемо тим, хто нам не вводив санкції останні 20 років і хто нам ніколи не шкодив, що ми зараз з ними так вчинимо, на підставі чого?» – спитав Вучич.

Як відомо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, його визнали 97 країн-членів ООН. Сербія не визнала незалежності Косова, як і близька до Белграда Росія. Україна не визнає незалежність Косова, посилаючись на повагу до принципу територіальної цілісності держав.

У 2013 році Косово та Сербією було парафовано Брюссельські угоди про принципи нормалізації відносин. Вони регулюють статус сербських громад на півночі Косова (тут розташована Митровиця, де працювала суддя Стеванович), зокрема питання щодо поліції та судових органів у регіоні.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Косово закликало НАТО створити в країні постійну базу та прискорити інтеграцію до Альянсу.

Раніше проросійський президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий засудити визнання Росією незалежності «ЛДНР» у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський засудить бомбардування Сербії у 1999 році країнами НАТО.

Зазначимо, раніше Путін пообіцяв союзній Сербії «достатньо газу» взимку.

А у лютому повідомлялося, що Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну.