Проросійський Вучич оголосив себе переможцем на виборах президента Сербії

Олександр Вучич консолідував свою владу після вступу на посаду президента Сербії у 2017 році

Офіційно результати парламентських і президентських виборів у Сербії ще не оголошені

Увечері 3 квітня президент Сербії Олександр Вучич оголосив себе переможцем після парламентських та президентських виборів. У телевізійній промові Вучич повідомив, що у першому турі голосування його підтримало 2,245 млн громадян, що становить близько 60% голосів. Про це пише DW.

Так само, згідно з результатами екзит-полу Сербська прогресивна партія Вучича має всі шанси зберегти більшість у парламенті.

На тлі невизначеності, спричиненою війною Росії проти Україні, Вучич, який вважається популістом, зумів позиціонувати себе як гаранта стабільності, пише інформагенція AFP. Війна в Україні істотно затьмарила виборчу кампанію у Сербії. Такі колись першочергові питання, як захист довкілля та корупція, відійшли на другий план.

Головним суперником Вучича був колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримувала проєвропейська опозиція.

Вучич консолідував свою владу після вступу на посаду президента у 2017 році. Критики звинувачують його в авторитарних проявах та проблематичному ставленні до свободи преси.

Як повідомлялося, згідно з даними екзит-полу, який провели Ipsos та Центр за вільні вибори та демократію (CeSID), Вучич отримав 59,8% голосів виборців.

Нагадаємо, Вучич відомий своїми проросійськими вподобаннями. Нещодавно він визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

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