Косово, користуючись ослабленням Росії, почало наводити лад із сербами

Сербія користувалась підтримкою РФ, проте зараз у патронів з Кремля інші проблеми... в Україні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Брюссельської угоди про нормалізацію відносин з Косово більше не існує. Про це повідомляє RTS.

24 березня Судова рада в Косово усунула з посади голову суду першої інстанції в Митровиці Ліляну Стеванович. За два дні до цього вона зустрічалася з Вучичем, що, на думку міністра юстиції Косово Альбульєн Хаджії, порушує моральну та професійну етику.

Вучич стверджує, що Стеванович, сербку за походженням, звільнили за наказом прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті. Він також стверджує, що у Косово підготували накази на звільнення всіх сербських поліцейських та командирів, які були присутні на зустрічі.

На думку Вучича, Курті «вирішив напасти на сербів» та порушив Брюссельську угоду. Президент Сербії заявив, що угода «більше не існує з волі Курті та тих, хто її захищає».

Як відомо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, його визнали 97 країн-членів ООН. Сербія не визнала незалежності Косова, як і близька до Белграда Росія. Україна не визнає незалежність Косова, посилаючись на повагу до принципу територіальної цілісності держав.

У 2013 році Косово та Сербією було парафовано Брюссельські угоди про принципи нормалізації відносин. Вони регулюють статус сербських громад на півночі Косова (тут розташована Митровиця, де працювала суддя Стеванович), зокрема питання щодо поліції та судових органів у регіоні.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Косово закликало НАТО створити в країні постійну базу та прискорити інтеграцію до Альянсу.

Раніше проросійський президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий засудити визнання Росією незалежності «ЛДНР» у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський засудить бомбардування Сербії у 1999 році країнами НАТО.

Зазначимо, раніше Путін пообіцяв союзній Сербії «достатньо газу» взимку.

А у лютому повідомлялося, що Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну.