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Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)
фото скріншот відео

 Розвідники показали, як яскраво палає ворожа техніка

Головне управління розвідки Міноборони створило власну «флотилію» дронів-камікадзе і показало, як вправно вона знищує ворожу техніку. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

Розвідники заявляють, що ще в січні 2023 року спеціальний підрозділ ГУР «Крила» анонсував створення власної «флотилії» FPV дронів-камікадзе.

Наголошується, що вже сьогодні можна спостерігати за результатами роботи пілотів.

На записі можна побачити знищення бронемашини окупантів, яка була захована у посадці на одному з напрямків фронту. «Знищуємо загарбників та звільняємо нашу землю», – йдеться в повідомленні.

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру. 

Теги: розвідка населення Міноборони війна відео

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