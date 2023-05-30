Генерал Марченко про скандали в Міноборони: Резніков – дуже порядний. Але у його оточенні є погані люди

Генерал Марченко вважає, що в Міноборони не все так погано із закупівлями

«Насправді із закупівлями все не так погано, як кажуть»

Ситуація із закупівлями Міноборони не така страшна, як вона здається людині, яка не розуміє процесів і порядку постачання та закупівель. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва на початку російської повномасштабної навали.

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Міністра оборони Олексія Резнікова Марченко знає, як дуже порядну людину.

«Сумніваюся, що він дозволяє організовувати якісь корупційні схеми у постачанні. Звісно, у його оточенні – не без поганих людей. Але де їх зараз немає? В оточенні кожного великого чиновника у нас завжди є нечисті на руку фігури», – каже Марченко.

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

Пізніше міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах.

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До слова, ексчиновник Міноборони потрапив до реєстру корупціонерів. Колишній директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький підписав від Міністерства оборони контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання яєць по 17 грн.