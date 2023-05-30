Повітряні сили дипломатично прокоментували атаку дронів на Москву
Юрій Ігнат передбачає, що у росіян «таких проблем буде чим далі, тим більше»
Сьогоднішня атака БПЛА на Москву є суто російськими внутрішніми проблемами. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучих, що йому відомо про атаку.
«Читав. Бачив. Потішився. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми», - сказав Ігнат.
Також речник зазначив, що у росіян «таких проблем буде чим далі, тим більше».
«Проблеми їм створюватиме і легіон «Свобода» російський, який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою, і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії», - додав Ігнат.
Нагадаємо, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.
Міністерство оборони країни-агресора стверджує, що БПЛА було взагалі вісім, і всі їх знешкодили.
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