Атака на аеродром, пожежа на нафтобазі. Що наразі відбувається в Росії (відео)

Пожежа на російській нафтобазі у Краснодарському краї

Поблизу Кримського мосту палають понад 1200 кв. м резервуарів із паливом

Ніч проти 3 травня пройшла у Росії тривожно: у багатьох містах лунали вибухи, не обійшлося й без пожеж. Безпілотники атакували зокрема нафтобазу та аеродром.

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«Главком» зібрав основні дані про ситуацію в країні-агресорці.

Брянська область

Безпілотниками був атакований військовий аеродром. Постраждав військово-транспортний літак Ан-124, що не експлуатується.

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За попередніми даними всього в атаці брало участь п'ять БПЛА. Два з них нібито було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Напередодні там унаслідок підриву залізниці перекинулися кілька вагонів.

Краснодарський край

У Тамані поблизу Кримського мосту сталася пожежа на нафтобазі: палає 1200 кв. м резервуарів із паливом. Деякі ЗМІ писали про атаку безпілотника, проте наразі підтверджень немає.

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Полум'я видно навіть через Керченську протоку в анексованому Криму.

Бєлгородська область

Безпілотник атакував місце будівництва захисних споруд. Одна людина контужена.

Ленінградська область

На аеродромі поблизу села Гостилиці палали ангари з гелікоптерами. Гвинтокрили евакуювали, постраждалих немає.

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Аеродром розташований за 60 км від Санкт-Петербурга. Російські ЗМІ стверджують, що загорілися покришки. Наразі пожежу ліквідували.

Курська область

У селищі Тьоткіне зафіксували вісім прильотів, пошкоджено 15 будинків та газопровід. Частина будинків залишилася без електрики.

У ніч проти 3 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під загрозою опинилися центральні, східні та північні регіони. Зокрема, вибухи було чутно у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Київ

Втретє за останні шість днів окупанти атакували столицю та область із повітря. За даними Сергія Попка, начальника КМВА, усі ворожі цілі були знищені українськими силами на підльоті до столиці. Країна-агресорка використали іранські БПЛА «Shahed». Обійшлося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Також під ударом ворога опинилися Дніпропетровщина. Сім дронів вдалося збити, але один влучив в адміністративну будівлю в обласному центрі. Постраждалих немає. На місці удару ще працюють рятувальники.

Запоріжжя

Вночі ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. На жаль, є постраждалі. Унаслідок атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, у багатьох будівлях вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Миколаївщина

Росіяни атакували область двама дронами, один із них влучив у приватний будинок. На місці атаки виникла пожежа.

Кіровоградщина

Три БПЛА «Герань-2» атакували нафтобазу у Кропивницькому. Внаслідок атаки виникла пожежа. Обійшлося без жертв.