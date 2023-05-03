Яйця по 17 грн. Ексчиновник Міноборони потрапив до реєстру корупціонерів

Чиновник підписав від Міністерства оборони контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання яєць по 17 грн

Колишній директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький потрапив до реєстру корупціонерів. Про це повідомляє НАЗК.

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«Це той самий Богдан Хмельницький, який підписав від Міністерства оборони контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання до армії «золотих яєць» по 17 гривень за штуку», – йдеться у повідомленні агентства.

Хмельницького внесли до реєстру корупціонерів на підставі припису НАЗК, за результатами якого посадовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Ще до початку скандалу із завищеними цінами на харчові продукти для військових посадовець не надав на запит НАЗК копії звіту аудиту закупівель в очолюваному ним департаменті, хоч мав його у своєму розпорядженні.

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У березні 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва притягнув Хмельницького до адмінвідповідальності, чим підтвердив неправомірність дій посадовця.

Нагадаємо, скандал із закупівлями яєць за 17 грн не завершився. Ба більше, замість того, аби докорінно змінити процедуру закупівлі харчування, Міноборони перейшло від закупівлі яєць по 17 грн за штуку до закупівлі яблук по 51 грн за кг в оновлених контрактах.

Раніше Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Тоді міністерство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, коли роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.

Попередньо міністр оборони України Олексій Резніков відкинув обвинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.