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Атака дронів на військовий аеродром у Енгельсі: нові подробиці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Атака дронів на військовий аеродром у Енгельсі: нові подробиці
З аеродрому в Енгельсі відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет, що атакують Україну
фото: Scanpix

Українські ЗМІ стверджують, що за атакою по російському військовому аеродрому стоїть ГУР Міноборони

Уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке знаходиться на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони, пише РБК-Україна із посиланням на джерела в спецслужбах.

Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що над містом працювала протиповітряна оборона, яка збивала дрони. За його словами, постраждалих і руйнувань інфраструктури немає. Згодом у Міноборони Росії зазначили, що над територією Білгородської області збили один БПЛА, а над Саратовськоою ‒ чотири.

Очевидці повідомляють, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі. Також заначається, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах». 

Авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу Енгельса, є основною базою бомбардувальників і єдиним в РФ місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Саме з цього аеродрому відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, що атакують Україну.

Атака дронів на військовий аеродром у Енгельсі: нові подробиці фото 1

Варто зазначити, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року. У результаті удару 26 грудня 2022 року по авіабазі в російському Енгельсі було пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено. Також знищено диспетчерську вежу. 

Після ударів на російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Теги: росія Міноборони аеродром ГУР

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