Новий посол в Азербайджані дав свідчення проти Пашинського

9 лютого Гусєв свідчив проти Пашинського, а 22 лютого отримав посаду посла в Азербайджані

Ексзаступник міністра оборони у 2014-2016 роках та колишній очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв дав свідчення проти екснардепа Сергія Пашинського, а через кілька днів його призначили надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання у справі Пашинського.

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23 лютого захисник одіозного колишнього нардепа Тарас Пошиванюк розповів: 9 лютого 2024 року Гусєв написав заяву про злочин стосовно Сергія Пашинського, в якій йшлося про тиск і погрози. Цього ж дня Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження і допитало заявника. Адвокат подивувався швидкій реакції НАБУ на заяву Гусєва.

А вже 22 лютого, Володимир Зеленський своїм указом призначив Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці. Попереднім указом президент звільнив з цієї посади Каневського Владислава Володимировича, який працював послом в Азербайджані з лютого 2019 року.

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Крім цього, варто наголосити: Гусєв проходить свідком у справі про розкрадання «палива Курченка», в якій підозру одержав Пашинський. Зі свідчень Гусєва, який у 2015 році працював заступником міністра оборони, тодішній нардеп і керівник комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський особисто телефонував йому і просив підписати сумнівні документи. У них йшлося про передачу пального з херсонської нафтобази для потреб армії. Це відбулося у березні 2015 року.

Експосадовець Міноборони повідомив, що документи, запропоновані Пашинським, викликали у нього застереження, тому Гусєв їх не підписав. «Невдовзі після мені зателефонував Пашинський, який почав обурюватися моєю відмовою. Я пояснив, що не підписуватиму документ, що містить недостовірні відомості», – розповів колишній очільник «Укроборонпрому».

Гусєв додав, що обвинувачений екснардеп погрожував йому «кримінальними справами, а також звільненням з посади заступника міністра оборони».

Нагадаємо, що прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн.

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Як відомо, 12 лютого 2024 року НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень.