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Чи застосує Путін ядерну зброю проти України та інших країн: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України та інших країн: оцінка ISW
Застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним
фото з відкритих джерел

Під час свого звернення до Федеральних зборів 29 лютого Путін заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу

Застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 березня міністерство оборони РФ повідомило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Також у звіті нагадали, що під час свого звернення до Федеральних зборів 29 лютого Путін заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу.

«Кремль часто використовує брязкання ядерною шаблюкою, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку Заходу для України. Застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.

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Теги: ядерна зброя погрози диктатор президент путін росія

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