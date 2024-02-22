Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортації українців

Балицький натякнув на те, що окупаційні війська страчують українців

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян і натякнув на те, що окупаційні війська страчують українців без суду та слідства. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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В інтерв'ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада «вислала велику кількість сімей, які не підтримували «спеціальну військову операцію» або «ображали» Росію, зокрема російський прапор, гімн або президента Росії Володимира Путіна».

Балицький виправдовував ці дії, які є воєнними злочинами, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага. У іншому випадку, за його словами, окупаційній владі довелося б «розбиратися» з українцями у «більш жорстокий» спосіб, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.

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Він заявив, що окупаційна влада «дала депортованим сім'ям можливість виїхати», але декого депортувала силою, «давши їм пляшку води» на кордоні.

Окупаційний губернатор також заявив, що влада була змушена ухвалити деякі «надзвичайно жорсткі рішення, про які він не буде говорити». Як зазначають аналітики ISW, це можливий натяк на те, що російські окупаційні війська проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.

«Інститут вивчення війни неодноразово повідомляв, що Росія примусово депортує українських громадян, включно з дітьми, і продовжує вважати, що Росія намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, зокрема за допомогою дій, які порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – йдеться у звіті.

Заяви Балицького про депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу і страху.

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Готовність Балицького відкрито обговорювати і навіть захищати незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в інтерв'ю, що набуло розголосу, свідчить про те, наскільки російська влада підтримує і заохочує таку політику.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.