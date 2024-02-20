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Росія розробляла план вторгнення в Україну з 2006 року – представник Офісу генпрокурора

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія розробляла план вторгнення в Україну з 2006 року – представник Офісу генпрокурора
За словами Лещенка, «зараз ми розуміємо, що 10 років, які минули, – це 10 років нашого активного протистояння і боротьби з російською агресією»
фото з відкритих джерел

«Росія планувала наступ на Україну поступово, адже російська гібридна доктрина полягає в тому, що війни ведуться не з проголошення самої війни, а приховано»

Росія готувала вторгнення в Україну ще з 2006 року, а у 2014 році вона почала реалізовувати в Україні доктрину прихованої війни. Про це розповів заступник начальника управління процесуального керівництва Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко під час дискусійної панелі «Схід».

«Ми всі побачили, що події, які відбувалися у 2014 році (в Криму, у південно-східній частині України, в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях) були зрежисовані саме «акторами з РФ». В Росії на той час була розроблена і на території України апробовувалась нова доктрина ведення війни, коли війна не ведеться відкрито, а ведеться приховано, максимально відтверміновується гаряча фаза вторгнення. Це так звана доктрина Герасимова», – сказав Лещенко.

На його думку, у 2016 році була здійснена друга презентація цієї доктрини, уже більш модернізована. Однак, він наголошує, що такі сценарії не відбуваються раптово. Вони потребують підготовки, планування і реалізації. На даний час Україна провела дослідження, яке доводить, що ще з 2006 року Росія готувалася до вторгнення в Україну

«Іншою складовою цієї війни, є величезний пропагандистський вплив на населення іншої країни. І ми можемо побачити, що ототожнення українців з націоналістами і фашистами почало з’являтися у російських пропагандистських ЗМІ ще наприкінці 2013 року», – розповів представник ОГП.

Андрій Лещенко повідомив також, що у період з 2015 по 2019 роки прокуратура змогла отримати свідчення понад 2 тисяч осіб, які перебували у місцях несвободи на окупованих територіях, про злочини РФ. І ця інформація дала змогу показати світовому суспільству, що у системі широкомасшабності злочинів Росії на території України ці злочини не є відокремленими один від одного, це система роботи тих осіб, які розпочали війну, і тих, хто керував адміністраціями на окупованих територіях.

На його думку, Росія переслідувала одну мету – залишитись великою державою і утримати Україну в зоні свого впливу. Він зазначає, що членство України в ЄС і НАТО – це геополітичний програш Росії на світовій арені. Тому було реалізовано цей гібридний сценарій війни.

Нагадаємо, генерал розповів, як ЗСУ готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

Стало відомо, що на одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю.

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Теги: росія прокуратура війна прокурор Україна населення

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