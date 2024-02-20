Росія розробляла план вторгнення в Україну з 2006 року – представник Офісу генпрокурора

За словами Лещенка, «зараз ми розуміємо, що 10 років, які минули, – це 10 років нашого активного протистояння і боротьби з російською агресією»

«Росія планувала наступ на Україну поступово, адже російська гібридна доктрина полягає в тому, що війни ведуться не з проголошення самої війни, а приховано»

Росія готувала вторгнення в Україну ще з 2006 року, а у 2014 році вона почала реалізовувати в Україні доктрину прихованої війни. Про це розповів заступник начальника управління процесуального керівництва Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко під час дискусійної панелі «Схід».

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«Ми всі побачили, що події, які відбувалися у 2014 році (в Криму, у південно-східній частині України, в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях) були зрежисовані саме «акторами з РФ». В Росії на той час була розроблена і на території України апробовувалась нова доктрина ведення війни, коли війна не ведеться відкрито, а ведеться приховано, максимально відтверміновується гаряча фаза вторгнення. Це так звана доктрина Герасимова», – сказав Лещенко.

На його думку, у 2016 році була здійснена друга презентація цієї доктрини, уже більш модернізована. Однак, він наголошує, що такі сценарії не відбуваються раптово. Вони потребують підготовки, планування і реалізації. На даний час Україна провела дослідження, яке доводить, що ще з 2006 року Росія готувалася до вторгнення в Україну

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«Іншою складовою цієї війни, є величезний пропагандистський вплив на населення іншої країни. І ми можемо побачити, що ототожнення українців з націоналістами і фашистами почало з’являтися у російських пропагандистських ЗМІ ще наприкінці 2013 року», – розповів представник ОГП.

Андрій Лещенко повідомив також, що у період з 2015 по 2019 роки прокуратура змогла отримати свідчення понад 2 тисяч осіб, які перебували у місцях несвободи на окупованих територіях, про злочини РФ. І ця інформація дала змогу показати світовому суспільству, що у системі широкомасшабності злочинів Росії на території України ці злочини не є відокремленими один від одного, це система роботи тих осіб, які розпочали війну, і тих, хто керував адміністраціями на окупованих територіях.

На його думку, Росія переслідувала одну мету – залишитись великою державою і утримати Україну в зоні свого впливу. Він зазначає, що членство України в ЄС і НАТО – це геополітичний програш Росії на світовій арені. Тому було реалізовано цей гібридний сценарій війни.

Нагадаємо, генерал розповів, як ЗСУ готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

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Стало відомо, що на одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю.