Аварія Ту-95МС у Росії. Кількість загиблих зросла до восьми

На борту стратегічного бомбардувальника перебували командири ескадрилей та керівництво полку, а частину офіцерів пов'язували з ракетними ударами по Україні

Внаслідок аварії російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС в Амурській області загинули вісім офіцерів, а не шестеро, як повідомлялося раніше. Серед них були високопоставлені військові стратегічної авіації РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Повний склад людей, які перебували на борту літака, вдалося встановити після публікації оголошення в пабліку «Сільські новини» селища Серишево. Поблизу населеного пункту розташована авіабаза «Українка», де базується російська стратегічна авіація.

Першим увагу на публікацію звернув OSINT-аналітик, який працює у соцмережі X під псевдонімом Duke Garland. «Медіазона» перевірила оприлюднені дані та встановила, що всі восьмеро загиблих офіцерів справді проходили службу у стратегічній авіації РФ.

Шестеро загиблих входили безпосередньо до екіпажу Ту-95МС. Серед них були командир екіпажу, який одночасно обіймав посаду командира ескадрильї, другий пілот, штурман, штурман-оператор, бортінженер та радист.

Крім того, на борту перебували ще двоє підполковників. Один із них був заступником командира полку з льотної підготовки, інший – командиром ескадрильї Ту-95. За припущенням OSINT-аналітика, ці військові могли перебувати на борту як пасажири або перевіряльники.

Щонайменше троє офіцерів, які перебували на борту, раніше згадувалися українським проєктом «Книга катів». Їх називали учасниками та організаторами ракетних ударів по території України.

Зазначається, що більшість загиблих до переведення на авіабазу «Українка» в Амурській області служили в Енгельсі Саратовської області. Саме там розташований один із ключових аеродромів російської стратегічної авіації.

Нагадаємо, 29 вересня поблизу села Красноярово в Амурській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Літак упав через кілька хвилин після зльоту, після чого на місці аварії виникла пожежа.

Перші повідомлення російських ЗМІ про наслідки катастрофи були суперечливими. Спочатку йшлося про трьох загиблих та чотирьох госпіталізованих. Згодом міністерство оборони РФ заявило, що шестеро членів екіпажу загинули, а ще один дістав травми та був госпіталізований.

Російське оборонне відомство також стверджувало, що Ту-95МС виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту та впав у безлюдній місцевості. Для встановлення причин катастрофи на місце направили комісію повітряно-космічних сил РФ.