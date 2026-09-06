Сибіга показав у цифрах, чому Росія не перемагає у війні

За перші вісім місяців 2026 року темпи російського просування були у 3,5 раза повільнішими, ніж торік

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга навів дані з відкритих джерел щодо ситуації на фронті, які, за його словами, свідчать, що Росія не перемагає у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За словами Сибіги, загальний баланс між територіями, окупованими Росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Міністр зауважив, що ця цифра є відносною, однак демонструє загальну тенденцію.

Водночас протягом місяця російська армія втратила щонайменше 42 тис. військових убитими та пораненими. Сибіга зазначив, що це один із найвищих місячних показників втрат РФ від початку війни.

Крім того, у серпні Україна здійснила рекордні 70 успішних далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії. Це на п'ять більше, ніж у липні.

За даними, які навів глава МЗС, протягом перших восьми місяців 2026 року середні темпи російського просування були у 3,5 раза нижчими, ніж у 2025 році. Від початку року РФ окупувала менш як 0,2% додаткової території України.

Сибіга окремо звернув увагу на ситуацію на Донбасі, де російська армія зосереджує основні зусилля. За його словами, окупантам так і не вдалося досягти оперативного прориву, а близько 20% Донецької області залишаються поза контролем РФ. За нинішніх темпів російським військам знадобилося б понад два роки, щоб захопити цю територію.

«Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні», – наголосив міністр.

Сибіга додав, що ситуація залишається складною і для України. Водночас, за його оцінкою, Москва не перебуває у позиції сили, яка дозволяла б їй диктувати умови.

Нагадаємо, попри переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів захопити решту Донецької області. За даними Reuters, у Кремлі розраховують встановити контроль над усією Донеччиною до кінця 2026 року.

Водночас це далеко не перший дедлайн, який Москва встановлює для повної окупації регіону. Раніше аналітики ISW підрахували, що Путін уже 15 разів визначав терміни захоплення Донецької області, однак російські війська щоразу не вкладалися у встановлені строки.