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Буданов зробив заяву щодо припинення вогню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов зробив заяву щодо припинення вогню
Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню, заявив Буданов
фото з відкритих джерел

За словами Буданова, Росія зараз відверто заявляє, що не готова до миру

Україна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення вогню, але Росія вкотре демонструє, що вона не готова до цього. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce, інформує «Главком».

«Уже зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: «Україна закликає до негайного припинення вогню», – сказав Буданов.

За словами голови ОП, позиція РФ залишається протилежною. Він наголосив, що Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню і продовжує вигадувати нові причини, чому цього не має статися зараз.

«Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз», – додав Буданов.

Голова ОП також заявив, що війна в кінцевому підсумку має завершитися. Він зазначив, що вона триває вже занадто довго.

«Прийде час, коли їй має настати кінець», – підкреслив Буданов.

Крім того, голова ОП зазначив, що США відіграють важливу роль у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість рухатися до миру.

«З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей мир настав», – сказав Буданов.

На початку вересня переговорний процес між Україною, Росією та США активізувався після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони понад три години говорили з Путіним, а наступного дня зустрілися з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками контактів сторони не оголосили про мирну угоду чи припинення вогню, однак Кремль підтвердив, що можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

24 вересня радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення тристоронньої зустрічі саме цього дня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На цьому тлі нова заява Путіна свідчить лише про позицію російського керівництва: Москва не підтверджує готовність негайно перейти до нового раунду переговорів і пов'язує подальші кроки з розвитком бойових дій. 

Нагадаємо, 8 вересня Путін годину обговорював із Трампом підсумки переговорів з американськими представниками після їхнього візиту до Москви й Києва. До слова, раніше Кремль уже відповідав на пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, наполягаючи на власних умовах.

Теги: росія війна путін Україна президент Кирило Буданов переговори

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