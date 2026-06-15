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Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
В Іркутській області 15 червня розбився бомбардувальник Ту-22M3
фото: скриншот з відео

У РФ розбився четвертий Ту-22M3 за два роки

Сьогодні, 15 червня, радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Це був уже четвертий бомбардувальник, втрачений через технічні несправності за останні два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Хронологія авіакатастроф

  • 19 квітня 2024 року Ту-22М3 розбився в Ставропольському краї;
  • 15 серпня 2024 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;
  • 2 квітня 2025 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;
  • 15 червня 2026 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області.
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«Інтенсивна експлуатація під час бойових дій у поєднанні з вичерпанням ресурсу через вік літаків призводить до накопичення все нових технічних проблем, що й виливається в небойові втрати цих ракетоносіїв», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 15 червня радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися.

Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26.

Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.

Теги: росія авіакатастрофа

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