Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії

У РФ розбився четвертий Ту-22M3 за два роки

Сьогодні, 15 червня, радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Це був уже четвертий бомбардувальник, втрачений через технічні несправності за останні два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Хронологія авіакатастроф

19 квітня 2024 року Ту-22М3 розбився в Ставропольському краї;

15 серпня 2024 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;

2 квітня 2025 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;

15 червня 2026 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області.

«Інтенсивна експлуатація під час бойових дій у поєднанні з вичерпанням ресурсу через вік літаків призводить до накопичення все нових технічних проблем, що й виливається в небойові втрати цих ракетоносіїв», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 15 червня радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися.

Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26.

Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.