Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
У РФ розбився четвертий Ту-22M3 за два роки
Сьогодні, 15 червня, радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Це був уже четвертий бомбардувальник, втрачений через технічні несправності за останні два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Хронологія авіакатастроф
- 19 квітня 2024 року Ту-22М3 розбився в Ставропольському краї;
- 15 серпня 2024 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;
- 2 квітня 2025 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області;
- 15 червня 2026 року Ту-22М3 розбився в Іркутській області.
«Інтенсивна експлуатація під час бойових дій у поєднанні з вичерпанням ресурсу через вік літаків призводить до накопичення все нових технічних проблем, що й виливається в небойові втрати цих ракетоносіїв», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, 15 червня радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися.
Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.
До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26.
Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.
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