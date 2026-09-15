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Глава європейської дипломатії відповіла, чи готова говорити з Путіним по телефону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава європейської дипломатії відповіла, чи готова говорити з Путіним по телефону
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про готовність особисто говорити з Путіним
фото: Lehtikuva

Кая Каллас не відкинула прямого контакту з Кремлем, але застерегла від переговорів на російських умовах

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що відповіла б на телефонний дзвінок російського правителя Володимира Путіна або міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Водночас вона наголосила, що не підтримує початок діалогу з Москвою на російських умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

«Звичайно, я буду розмовляти, якщо з’явиться така можливість», – сказала Каллас.

Глава європейської дипломатії нагадала, що вже зустрічалася з Лавровим на міжнародних форумах, зокрема під час зустрічей АСЕАН та G20. За її словами, під час цих контактів вона прямо викладала російському міністру позицію Європейського Союзу.

Водночас Каллас застерегла від того, щоб вести переговори за правилами Москви. За її оцінкою, Росія вміло використовує переговорний процес для досягнення власних цілей.

За словами Каллас, російська сторона спочатку висуває максимальні вимоги, погрожує, а потім очікує поступок від Заходу. У результаті Кремль намагається отримати те, чого не мав до початку переговорів.

Глава дипломатії ЄС також скептично оцінила зусилля спеціальних посланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які протягом останніх півтора року відвідували Москву та Київ у пошуках шляхів завершення війни.

Каллас вважає, що до переговорного процесу мають бути залучені люди, які краще розуміють методи та логіку дій Росії. За її словами, якщо єдиною метою є якнайшвидше завершення війни, найпростішим способом було б змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає – своєї землі та своїх людей. Однак Каллас наголосила, що такий сценарій не забезпечить справедливого та сталого миру.

Глава європейської дипломатії також заявила, що Євросоюз наразі не може виступати повноцінним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ.

Водночас потенційні переговори неминуче стосуватимуться питань, рішення щодо яких залежать від Європи. Серед них Каллас назвала подальшу долю заморожених російських активів.

За її словами, Європейський Союз має чітко дати зрозуміти, що такі питання не можуть вирішуватися виключно під час діалогу між Москвою та Вашингтоном.

Нагадаємо, що Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де понад три години провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася без оголошення про суттєві домовленості.

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Теги: росія переговори Кая Каллас путін

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