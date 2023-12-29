ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік

Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ

Наприкінці року Збройні сили практично закрили небо для російських винищувачів

Українські захисники протягом року збили 45 російських літаків. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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«Найбільше пілотів підземлилися на початку року – у січні. А наприкінці року Збройні сили практично закрили небо для російських винищувачів – п’ять літаків знищили за три дні», – йдеться в повідомленні.

Кількість збитих літаків окупантів фото: Telegram/UA War Infographics

Нагадаємо, російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ.

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Як повідомлялося, російські окупанти після збиття ЗСУ одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Щоб не ризикувати авіацією, загарбники вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро.

Також у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України.

До слова, російські окупанти відновили застосування своїх винищувачів-бомбардувальників Су-34 та Су-35 для завдання авіаударів.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

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Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.