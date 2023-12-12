Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)
фото ілюстративне

Після переговорів президенти України та США проведуть пресконференцію для журналістів

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де у нього заплановані переговори з американським лідером Джо Байденом. Американські журналісти опублікували відео прибуття Зеленського у Білий дім.


Як повідомлялося,  після переговорів президенти України та США проведуть пресконференцію для журналістів.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Сьогодні,  12  грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною. 

Теги: відео переговори президент Володимир Зеленський США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні
7 грудня, 00:40
Порошенко має бути почутий у Вашингтоні та інших столицях – резолюція IDU у столиці США
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
7 грудня, 19:47
За останню добу не було зафіксовано жодного нападу на війська США
Атаки бойовиків на бази США в Іраку й Сирії. Пентагон назвав кількість поранених
8 грудня, 07:51
Президент підписав законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу
Вилучення військового податку з місцевих бюджетів: Зеленський підписав закон
17 листопада, 16:52
Володимир Зеленський також не взяв участь в онлайн-брифінгу Палати представників щодо України
Зеленський скасував виступ у Сенаті США. Умєров пояснив
6 грудня, 09:17
Зеленський виступив на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine
Зеленський назвав області, у яких «дуже складно з ППО»
25 листопада, 16:19
Новий президент пообіцяв Аргентині зміни
Новий президент пообіцяв Аргентині «шокову фіскальну терапію» – Bloomberg
22 листопада, 16:38
Молодь у США напряму пов'язує щастя із можливість оплачувати рахунки
Скільки грошей коштує щастя? Американська молодь здивувала відповіддю
24 листопада, 07:30
Літній контрнаступ ЗСУ не досяг результатів, на який сподівався Захід
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
2 грудня, 06:20

Політика

Суд ухвалив заходи безпеки для нардепа Дубінського (документ)
Суд ухвалив заходи безпеки для нардепа Дубінського (документ)
Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)
Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)
Ймовірність відставки Залужного та Наєва: Умєров розставив крапки над «і»
Ймовірність відставки Залужного та Наєва: Умєров розставив крапки над «і»
Візит Зеленського до Конгресу США: головні меседжі президента (фото)
Візит Зеленського до Конгресу США: головні меседжі президента (фото)
Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба
Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба
Кабмін погодив кадрові перестановки у Рівненській та Донецькій ОВА
Кабмін погодив кадрові перестановки у Рівненській та Донецькій ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
15K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
13K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
11K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
11K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
9289
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України

Новини

Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua