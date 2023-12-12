Зеленський прибув у Білий дім на зустріч із Байденом (відео)

Після переговорів президенти України та США проведуть пресконференцію для журналістів

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де у нього заплановані переговори з американським лідером Джо Байденом. Американські журналісти опублікували відео прибуття Зеленського у Білий дім.

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Як повідомлялося, після переговорів президенти України та США проведуть пресконференцію для журналістів.

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Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Сьогодні, 12 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною.