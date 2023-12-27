«Грандіозні плани». Ігнат розповів, як Україна планує використовувати F-16

F-16 має широкий спектр озброєння і допоможе здобути перевагу в повітрі

Україна має грандіозні плани на американські винищувачі F-16, які можуть виконувати багато завдань. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ», – наголосив речник.

За його словами, винищувач можна використовувати для таких потреб:

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ударів по наземних цілях на різну глибину оборони противника;

прикриття штурмової авіації;

забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря;

прикриття країни від дронів та ракет;

протидії ворожим кораблям.

«F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Це допоможе здобути перевагу в повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб», – сказав Ігнат.

За словами речника, РФ у напрузі через ці літаки, тому ворог постійно поширює фейки щодо них.

«Вони вже збили F-16 у своїх зведеннях. Показують фейкові знімки, годують свого російського глядача інформацією, яка не має жодного змісту», – додав він.

Ігнат наголосив, що F-16 нам потрібен з усім комплектом, щоб, прибувши в Україну, одразу почав виконувати ті функції, які на нього покладаються.

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Нагадаємо, з'явилися чутки про прибуття F-16 в Україну, однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджує прибуття винищувачів. За його словами, в Україні все ще ведеться підготовка до отримання перших бортів.

Нещодавно Ігнат заявив, що війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.

Раніше уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Як повідомлялося, перша партія літаків F-16 може прибути до України від західних союзників приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.