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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 09:24 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт МіГ-31К. Також у повітрі перебуває літак-дозаправник Іл-78, тому тривога може бути тривалою.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 682-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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