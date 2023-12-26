Сунак показав різдвяний ролик за мотивами фільму «Сам удома»

Прем'єр країни постав у незвичному для себе образі в резиденції на Даунінг-стріт, 10

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак показав власну версію популярного різдвяного фільму «Сам удома», зняту на Даунінг-стріт, 10. Різдвяний ролик він опублікував в соцмережі Х (колишній Twitter).

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Сунак виклав несподіваний ролик, який знятий за мотивами відомого фільму 1990 року «Сам удома». На відео, події якого розгортаються в його резиденції на Даунінг-стріт, 10, прем’єр показав себе з неочікуваної сторони.

Merry Christmas from Downing Street 🎄 pic.twitter.com/cr0ZIdQmeR Будь ласка, читайте текст після реклами December 25, 2023

На початку відео Ріші Сунак запитує вголос: «Я тут сам?», сидячі у порожньому затемненому офісі. Після цього він кидає м’яч у вежу з банок Coca-Cola, збирає всі цукерки зі святкової ялинки, їсть спагеті з кленовим сиропом, переглядаючи фільм «Ельф» 2003 року.

На завершення відео прем'єр-міністр Великої Британії відповідає на телефонний дзвінок у пресслужбі № 10: «Гаррі, ти помилився номером».

До слова, рівень підтримки британського прем'єр-міністра Ріші Сунака опустився до рекордно низького рівня на тлі постійних суперечок, з приводу схвалення Палатою громад законопроєкту про висилку мігрантів до Руанди.

Нагадаємо, політичні вороги Ріші Сунака планували кроки проти уряду. Англійські депутати та політтехнологи змовилися в італійському ресторані у Ковент-Гардені, аби повалити владу прем'єра Великої Британії Ріші Сунака та отримати нового до виборів.