«Слабкість Заходу», «українська втома» та інші мантри російської пропаганди

Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики і все розвивається в стрімкій динаміці фото: ЗСУ

«Українське суспільство, безумовно, втомилось від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу»

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