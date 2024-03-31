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Демобілізація захисників, які воюють три роки. Весніславський озвучив ключові тези

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Демобілізація захисників, які воюють три роки. Весніславський озвучив ключові тези
Обов’язковою умовою для демобілізації буде участь військових у бойових діях певну кількість місяців, зауважив політик
фото: depositphotos.com

Нардеп наполягає, що Ставка Верховного Головнокомандувача не може вирішувати питання звільнення солдатів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки дійшов консенсусу, що саме 36 місяців безперервної військової служби під час мобілізації, будуть підставою для звільнення військових зі служби.

«Обов’язкова умова для демобілізації – участь військових у бойових діях. Йдеться про 12 або 18 місяців із загальних 36-ти. Також є бачення зараховувати один місяць за два військовослужбовцям, котрі воювали на «гарячих» ділянках фронту. Однак поки це все на рівні дискусій», – заявив «Главкому» народний депутат від фракції «Слуга народу» і член оборонного комітету Федір Веніславський.

Крім цього, політик висловив думку, що рішення про демобілізацію військових має ухвалювати не Ставка Верховного Головнокомандувача, як це пропонує Кабмін.

«Ставка – точно не той орган. Скоріше за все, такі рішення варто ухвалювати через укази президента як Верховного Головнокомандувача. Алгоритм такий: військове командування направляє відповідне подання на Міністерство оборони зі списками військовослужбовців, котрі підлягають демобілізації. А далі їх звільняють указами президента. Наразі триває детальне обговорення цього механізму», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків, який перед цим затвердила Верховна Рада. В остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: Федір Веніславський мобілізація військові демобілізація війна Верховна Рада Кабмін

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