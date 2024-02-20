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В Україні започатковано фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Україні започатковано фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни
мета кінофестивалю Cinema for Victory у 2024 році полягає в популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни
фото з відкритих джерел

Cinema for Victory прагне популяризувати кіномистецтво для широкого загалу й підтримати обдарованих кіномитців

В Україні засновано перший національний щорічний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни Cinema for Victory, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

«За підтримки президента України, за ініціативи Держкіно України до десятих роковин вторгнення росіян на територію України та другої річниці повномасштабної війни започатковано проведення Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory – кінофестивалю фільмів, знятих під час російсько-української війни», – ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що мета кінофестивалю Cinema for Victory у 2024 році полягає в популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни.

«Поширення документальних фільмів, створених під час війни, протидіє пропаганді російських загарбників на території України та у світі, виступає потужним аргументом для світової аудиторії в адвокації України», – наголошують у Держкіно.

Основні завдання кінофестивалю – підтримка уваги до війни в Україні, документування злочинів Росії проти українців, відзначення документалістів, які доводять засобами кіно необхідність потужної й тривалої підтримки України міжнародними партнерами.

Кінофестиваль Cinema for Victory – платформа для інформаційного спротиву російській агресії, майданчик для розвитку контенту воєнного часу, об’єднання зусиль і обміну досвідом для кіноспільноти, підсилення взаємодії між цивільними та військовими, яка сприятиме мотивації, підтримці бойового духу на шляху до української перемоги.

Згідно з повідомленням, національний кінофестиваль Cinema for Victory до 22 лютого приймає фільми до конкурсної програми, а вже з 23 до 25 лютого відбудеться проведення офіційної частини кінофестивалю.

Зокрема, програма кінофестивалю складатиметься із семи національних документальних фільмів, а також із трьох спеціальних позаконкурсних показів. Зазначається, що фільми-лауреати будуть нагороджені спеціальною статуеткою.

Нагадаємо, про бійців Чернівецької бригади вийшов фільм. Співавтором стрічки є чернівецький журналіст, головний редактор сайту molbuk.ua Микола Кобилюк. Хлопці від початку повномасштабного вторгнення несуть службу в лавах тероборони.

Стало відомо, що Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі».

Згодом, фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA.

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Теги: фестиваль фільм відео Держкіно

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