Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»

Наразі відомо про 16-х загиблих внаслідок ракетного обстрілу Одеси

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі наразі відомо про 16-х загиблих. Серед них – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев. Про це повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook.

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Олександр Гостіщев

41-річний Олександр Гостіщев був родом з Дніпра. У 2015-2017 роках він очолював Жовківське відділення поліції Львівщини. Тоді його призначення сприйняли зі скандалом, оскільки вважали що такі кадрові зміни пролобіював його побратим з АТО, тодішній нардеп Володимир Парасюк.

У 2017 році Олександра Гостіщева призначили керівником управління патрульної поліції Луганщини. Згодом він очолював патрульну поліцію Одеської області, після чого обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Брав участь в АТО, а у 2022 році під час повномасштабної війни став командиром батальйону поліції особливого призначення «Цунамі».

Олександр Гостіщев фото з відкритих джерел

фото: Facebook/Андрій Вагапов

Сергій Тетюхін

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови, а з травня 2023 року – першим заступником мера.

«Це була професійна, порядна та високоморальна людина, талановитий керівник та справжній патріот України. Сергій Тетюхін зробив великий внесок у розвиток транспортної інфраструктури міста, оптимізацію міського простору, розвиток міжнародного співробітництва», – повідомляє Одеська міськрада.

Сергій Тетюхін фото: Telegram/Геннадій Труханов

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару по Одесі загинув Дмитро Абраменко, який раніше очолював управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області та працював заступником начальника ГУНП Одещини. Згодом він також долучився до батальйону «Цунамі».

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Дмитро Абраменко

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

О 16:54 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Одесі. Наразі відомо про 73 поранених. Серед загиблих також – представники Національної поліції.

Близько 16:20 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив в ефірі телемарафону про нових загиблих. Так, внаслідок російського удару по Одесі загалом загинули 16 людей.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.