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Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
Внаслідок удару загинули колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін (ліворуч) та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про 16-х загиблих внаслідок ракетного обстрілу Одеси

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі наразі відомо про 16-х загиблих. Серед них – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев. Про це повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook.

Олександр Гостіщев

41-річний Олександр Гостіщев був родом з Дніпра. У 2015-2017 роках він очолював Жовківське відділення поліції Львівщини. Тоді його призначення сприйняли зі скандалом, оскільки вважали що такі кадрові зміни пролобіював його побратим з АТО, тодішній нардеп Володимир Парасюк.

У 2017 році Олександра Гостіщева призначили керівником управління патрульної поліції Луганщини. Згодом він очолював патрульну поліцію Одеської області, після чого обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Брав участь в АТО, а у 2022 році під час повномасштабної війни став командиром батальйону поліції особливого призначення «Цунамі».

Олександр Гостіщев
Олександр Гостіщев
фото з відкритих джерел
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі» фото 1
фото: Facebook/Андрій Вагапов

Сергій Тетюхін

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови, а з травня 2023 року – першим заступником мера.

«Це була професійна, порядна та високоморальна людина, талановитий керівник та справжній патріот України. Сергій Тетюхін зробив великий внесок у розвиток транспортної інфраструктури міста, оптимізацію міського простору, розвиток міжнародного співробітництва», – повідомляє Одеська міськрада.

Сергій Тетюхін
Сергій Тетюхін
фото: Telegram/Геннадій Труханов
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі» фото 2

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару по Одесі загинув Дмитро Абраменко, який раніше очолював управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області та працював заступником начальника ГУНП Одещини. Згодом він також долучився до батальйону «Цунамі».

Дмитро Абраменко
Дмитро Абраменко

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

О 16:54 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Одесі. Наразі відомо про 73 поранених. Серед загиблих також – представники Національної поліції.

Близько 16:20 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив в ефірі телемарафону про нових загиблих. Так, внаслідок російського удару по Одесі загалом загинули 16 людей.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Теги: обстріл смерть Одеса війна

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