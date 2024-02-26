The Guardian: третій рік війни може бути найважчим для Зеленського

За словами президента, майбутнє залежить зараз від багатьох зовнішніх чинників, одним з яких є ситуація у США

Більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, оскільки існує мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися

На третій рік з початку повномасштабної війни РФ проти України, перед президентом Володимиром Зеленським на найближчі місяці стоїть завдання, якому не позаздриш. Українському президенту доводиться дуже важко балансувати. Про це йдеться у статті The Guardian.

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Як пише видання, українське суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка розколюється. Останнє призводить до критичної нестачі боєприпасів на фронті. При цьому більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, оскільки існує мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися. Домовленості можуть просто стати для агресора часом для поповнення сил і підготовки для нового удару.

«Перший рік був просто виживанням, повним виживанням... Другий рік був стійкістю, опором... Третій рік буде вирішальним. Це рік викликів як внутрішніх, так і зовнішніх», – зазначив Зеленський на пресконференції.

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За словами президента, майбутнє залежить зараз від багатьох зовнішніх чинників, одним з яких є ситуація у Вашингтоні. «Вирішальним моментом будуть вибори в Сполучених Штатах, і тоді ми зможемо зрозуміти, що буде далі», – сказав він.

Водночас Зеленський позитивно налаштований стосовно великого пакету допомоги, який застряг у Конгресі. Окрім зовнішніх проблем, існують ще й внутрішні. Хоча президент все ще має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається в Україну.

Як зазначається, відмова Зеленського покинути Київ після вторгення РФ надихнуло багатьох в Україні та за кордоном. Однак останнім часом з’явилися припущення, що команда президента все ще перебуває в «бункерному режимі» перших днів війни, керуючи вузьким колом. Кілька джерел повідомили, що на останніх зустрічах Зеленський виглядав виснаженим після двох років керівництва країною, яка перебуває у стані війни.

«Нам потрібна мужність, нам потрібна стійкість, щоб вижити. Цей рік визначить формат завершення цієї війни», – сказав український лідер.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав 2024 рік переломним, і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

Також раніше Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.