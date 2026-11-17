В Австрії розпочато процедуру перевірки підстав для позбавлення громадянства колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії та відома спільним танцем із російським диктатором Володимиром Путіним на власному весіллі. Відповідну процедуру проводить відомство MA 35 у Відні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на австрійський суспільний мовник ORF.

Як пояснили в установі, перевіряють одразу дві можливі юридичні підстави для втрати Кнайсль австрійського паспорта. Перша стосується можливого набуття нею громадянства іншої держави без попереднього дозволу Австрії на збереження свого. Друга передбачає позбавлення громадянства осіб, які перебувають на службі іноземної держави та своєю поведінкою істотно шкодять інтересам або репутації Австрії.

Питанням зацікавилася партія Neos. Ще в березні вона звернулася до влади із заявою щодо обставин, які, на її думку, можуть бути підставою для позбавлення Кнайсль громадянства. Серед аргументів політичної сили – публічні висловлювання ексміністерки про Австрію та її заяви щодо російської агресії проти України, які в Neos вважають такими, що виправдовують або применшують значення війни.

Сама Кнайсль заявила про початок процедури під час виступу на заході в Москві. Вона стверджує, що в разі втрати австрійського паспорта стане особою без громадянства. Ексміністерка також заявила, що тоді звернеться до ООН по спеціальний проїзний документ.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017-го до 2019 року. Міжнародну увагу до неї привернуло весілля у серпні 2018 року, на яке вона запросила Путіна. Під час святкування політикиня танцювала з російським президентом, а після танцю зробила перед ним реверанс.

У 2023 році Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга, де очолила аналітичний центр G.O.R.K.I. при місцевому державному університеті.

Варто нагадати, що представники російської бізнес-еліти дедалі частіше замислюються над майбутнім країни після відходу Володимира Путіна від влади. Частина найбагатших росіян прагне повернути політичний вплив, який олігархи мали у 1990-х роках. Водночас серед підприємців змінилося ставлення до самого президента: замість шанобливих звертань деякі з них почали використовувати зневажливі прізвиська.