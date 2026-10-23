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Росія розпочала операцію проти українців на окупованих територіях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія розпочала операцію проти українців на окупованих територіях
Окупанти почали витісняти українців із ТОТ
фото: armyinform.com.ua

Окупанти влаштували масштабні рейди, під час яких перевіряють навіть дітей, а їхнім батькам погрожують ув'язненням і позбавленням батьківських прав

Російські силовики спільно зі співробітниками ФСБ провели черговий етап операції «Нелегал-2026» на тимчасово окупованих територіях України. Під час перевірок загарбники виявляють місцевих жителів, які відмовилися отримувати російське громадянство, та погрожують їм примусовим виселенням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, черговий етап операції тривав упродовж перших десяти днів жовтня 2026 року. Російські правоохоронці спільно з ФСБ організували рейди, спрямовані на пошук українців, які досі не отримали паспорти держави-агресора.

Росія розпочала операцію проти українців на окупованих територіях фото 1
фото: ГУР

Місцевих жителів без російських документів окупаційна влада зараховує до категорії «іноземних громадян». Після цього до українців застосовують міграційне законодавство РФ, яке окупанти використовують для примусової паспортизації та видворення населення з тимчасово захоплених територій.

У ГУР пояснили, що такі заходи супроводжуються погрозами незаконного відчуження майна, звільнення з роботи та примусового виселення. За оцінкою української розвідки, Росія використовує операцію для витіснення місцевого населення та його заміщення громадянами РФ.

«Силові рейди росіян спрямовані на примусову «паспортизацію» , видворення місцевих мешканців за межі ТОТ, незаконне відчуження їхнього майна та звільнення з роботи. Фактично, операція окупантів – інструмент етноциду: держава-агресор витісняє українців із тимчасово окупованих територій і заміщує їх завезеними росіянами», – підкреслили в ГУР.

Особливу увагу російські силовики приділяють неповнолітнім. Зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині окупаційні правоохоронці почали перевіряти документи дітей, намагаючись змусити їх отримати російське громадянство.

Якщо батьки відмовляються оформлювати дітям паспорти РФ, їм погрожують штрафами, ув'язненням та позбавленням батьківських прав. У розвідці зазначають, що такі заходи покликані змусити українські родини погодитися на громадянство держави-агресора під загрозою примусового видворення з власних домівок.

У ГУР наголосили, що подібна політика Москви спрямована на насильницьку зміну української ідентичності. За оцінкою розвідки, відповідні дії Росії мають ознаки геноциду українського народу відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Водночас операцію «Нелегал-2026» проводять і на території самої Росії. Там правоохоронці влаштовують аналогічні рейди проти трудових мігрантів. За інформацією ГУР, затриманих іноземців згодом можуть схиляти до підписання контрактів на службу в російських окупаційних військах.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплені Росією українські території нібито є «історичними землями» РФ. Під час інтерв'ю російським ЗМІ на тлі обговорення можливого відновлення мирних переговорів між Україною, Росією та США він також стверджував, що Києву нібито недоречно говорити про втрату цих територій.

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Теги: росія окуповані території пропаганда

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